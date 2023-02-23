一位騎士以自行車環島，行經南部某市時遭路燈電擊死亡，家屬起訴主張市政府養工處疏於維護管理檢修，請求國家賠償。該賠嗎？

養工處否認維護管理檢修具有疏失，同時主張即使有疏失也不必賠償，理由是死者不是設有戶籍的台灣人。

死者不是台灣人就不必賠償了嗎？問題的關鍵處在於，請求國家賠償是不是基本人權？所謂基本人權，是只要是人，不論是不是台灣人，在人之所以為人的事項上，就應有受到憲法保障，可以在司法程序中加以主張且實現，得到公權力機關尊重與平等對待的權利。

請求國家賠償為什麼是基本權利呢？我國憲法將國家賠償置於第二章基本權利清單之尾端（第24條），不是因為它不重要，而是將之視為各項基本權利受到政府侵犯時的替換。

既然是所有基本權利一種兜底轉換，自也就是基本權利不可或缺的環節無疑。所依據的實質道理是，公權力機關會犯錯，使人民受害，是凡有政府存在就有的風險；承受其風險的受害人是誰，難以預料，有人一旦受害，就是替代眾多人們承擔了風險。由公庫提供賠償，相當於一種社會保險的救濟，彌補任何個人代替他人受害的不幸。

不僅如此，司法院大法官還曾為國家賠償做出獨步全球的解釋（釋670）。大法官認為，曾受合法審前羈押但獲判無罪的人，就其所失去人身自由請求國家為適當補償時，若法律一律加以否定者，與憲法此條規定的旨趣不符。換言之，法院施以審前羈押即使確係合法且有理由，也不構成無罪之人事後請求冤獄補償（也是一種國家賠償）的法律障礙。合法受到審前羈押的人可以得到國家賠償，況是遭路燈電擊失去生命的人？

更遑論《國家賠償法》規定，公共設施因設置或管理有欠缺而侵害生命者，應負國家賠償責任，原是無過失責任的規定。不論管理單位有無疏失，一樣該賠。這是立法機關所界定的，凡是人，就應該平等受到保障的基本權利。

這個案子地方法院與高等法院都判決原告勝訴，被告機關應負賠償責任。所以引起媒體注意，是因為受害者不是台灣人，是否也該賠償？《國家賠償法》第15條規定，於外國人為被害人時，應適用互惠原則。由於本案中受害人來自彼岸，遂有以為不是台灣人受害即不該得到賠償者。此中存在法律適用與法理上的雙重誤會。

依照《憲法增修條文》第11條之規定，人民是包括台灣地區與大陸地區的人民；《兩岸人民關係條例》的規定亦然；《國家賠償法》第15條的規定於此其實並無適用。法院依法裁判，並不令人意外。

最可思考的問題是，《國家賠償法》第15條的規定，是否禁得起憲法基本人權保障觀念的檢證？如果受到路燈電擊致死的不是兩岸的人民，而是一位外國人時，就不該得到賠償嗎？路燈失修造成電擊，可不會區別受害者國籍的；凡是人，都不應該因為路燈失修而喪失生命，也不該因為他的籍貫而有不同待遇。依照國籍決定能否得到賠償，與基本人權觀念，恐怕格格不入。

孔子說：「有教無類」，《國家賠償法》的立法若能達到「有賠無類」的境界，才更接近平等保障基本人權的憲法理念！（作者為東吳大學法律研究所教授）