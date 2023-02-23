2024總統大選戰鼓頻催，民進黨底牌早現，動作也跟著加快，預計將在4月12日公告總統提名人選，若只有一人登記，就不必辦初選民調，等於3月即可提前確定人選。相對於此，國民黨則是仍在繼續高喊團結聲中，自稱「不會拖、也不躁進」地緩步爬行，仍不知何時能確定人選。

民進黨在去年底九合一敗選後，賴清德幾乎已定於一尊，將代表綠營出馬角逐2024總統大位，但依國民黨目前規畫的時程，6、7月才會提名，因此最後出線的總統候選人要比民進黨幾乎慢上半年之久；這樣的龜速作業對選戰規畫、士氣提振是利或弊？還是其中有什麼難言之隱甚至內幕操作？讓支持群眾焦慮莫名。

相對民進黨早就有提名新任黨主席賴清德競選總統的共識，而賴清德執掌黨務後也表現出高效率，國民黨的參選人則傳言不斷。雖說鴻海創辦人郭台銘最近的言行失措，引發黨內與社會不少質疑或反感，使他想重返藍營爭取提名的聲勢為之頓挫，最近已未見其相關活動，因此又傳出國民黨可能在6、7月間徵召新北市長侯友宜之說；但隨即又遭否認，黨主席朱立倫依舊諱莫如深，讓人不知葫蘆裡在賣什麼藥？

產生總統提名人的兩大關卡分別是人選與程序，國民黨現在看似以侯友宜最有可能，但郭台銘、朱立倫的可能性還不能排除；至於是要用直接徵召還是初選、如何初選，這些都還充滿變數。當一個政黨喊團結喊到讓人煩時，代表這個黨的團結已經出了問題；而當「好好做代誌」的老詞一再跳針，卻沒有更明確的決心與行動時，也只會消磨支持者的熱情與期望。