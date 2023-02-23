台灣對美國的印象，一直是正向的。好的台美關係是我們生存發展的重要支撐，也是處理海峽兩岸對局的重要槓桿。美國軍機進入我防空識別區，或軍艦航經台灣海峽，台灣民眾都不會認為有安全威脅。

美國是國際強權，當各國皆將「維護及擴大本國的國家利益」視為當然，對弱勢國家而言，美國的「當然」就很容易成為「強加於人」或「以力服人」的霸權。又因為美國擔負民主自由世界秩序的維護者，以及為大部分海洋、航天等全球公域提供安全守護，故亦有人稱其為「善霸」。

美國自己的學者與研究機構所做的研究，多認知美國在全球的喜好度調查結果，尤其是在第三世界國家，其實並不好看。即使美國盟邦，亦有相當的「反美情緒」(anti-American sentiment)存在，而有美國基地駐軍的盟國更是濃烈。相較於美國的許多軍事同盟，台灣根本連反美都算不上。

各國自身與他國的國家利益，即使不衝突，也不可能相同。就算是鐵桿兄弟，如英美同盟、美日同盟，彼此國家利益也不可能百分之百一致。換言之，真正的友邦盟國應當明白彼此仍有利害衝突，適度懷疑對方政策動機，乃是正常，而非罪惡，亦無害與雙方更多的共同戰略利益。

對盟邦之所以生「疑」，實出於對本國的忠誠，以及不讓自身利益受損的考量。華府擔心台灣不能捍衛其利益，因而美國不可能完全沒有「疑台」；相對的，台北擔心美國政策不能保障台灣全面的利益，因此台灣的「疑美」就不可能完全不存在。

盟國之間的相處之道，應該是認清彼此國家利益一定會有所差異，但是願意本於相互尊重體諒，縮小利害衝突面，透過善意的溝通來強化互信基礎，才能逐步「釋疑」，將雙方重疊的利益盡量極大化，才是正解。

摸著良心說，台灣人民基本上都不反美，而所謂「疑美」也有百分比的變化。美國對台政策越能增進台灣的「尊嚴、安全、繁榮」，疑美的比重就越低。倘美國在與中國大陸的強權爭霸過程中所採取的手段，會讓台灣的經濟發展受到制約，台海的安全穩定係數降低，就容易使台灣人民內心深處感覺被當作「棋子」，甚至「棄子」，疑美的比例自然就會升高。

台灣人民親近依賴美國，或是擔心懷疑美國，其實都是為了台灣自己的利益著想，都是出於愛國家的基本認知，以及保護自己身家利益的自然反射，既沒有對錯，也無關忠奸。所以我們要清楚地講：台灣其實沒有親美或疑美的問題，歸根結柢都是追求「台灣優先」的心理願望與政策選擇。（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）