■陳建仲

當俄烏戰事擺出最後決戰態勢，美中也在慕尼黑安全會議激烈交手、對抗升溫的敏感時刻，美台國安高層在美國在台協會（AIT）總部「半高調」地召開美台年度安全會談，為提升美台軍購和安全防務合作閉門協商。

當美中對抗從相持比腕力跨進刺拳互打時，外界正關注華盛頓是否將改變對台政策模糊而踩踏北京紅線；然而，不論是美中台三方，都必須嚴守不讓台海爭端內政化的底線，必須拒絕一時冒進的操作，完全沒有必要把俄烏戰火引到台海來，維持區域穩定仍是唯一的選擇。

美國剛在慕安會議警告中國不能在俄烏戰事中援助俄羅斯，而遭到中方回嗆之後，美國總統拜登20日閃電密訪烏克蘭、承諾擴大軍援；接著中共中央外事辦主任王毅22日就和俄羅斯總統普丁握手言歡，強調中俄友誼「達到新的境界」。此次美台國安會議召開時機敏感，美方首度開放媒體拍照，對岸批判美方做法是「說的戰略模糊，做的戰略清晰」，違背美中關係「一法三公報」，只怕可能再遭致對岸新一波繞台軍演的威嚇。

尤其去年6月國安會秘書長顧立雄首度率團參與該會議時，傳出美方要求我方改以「不對稱戰力」替代「防衛固守、重層嚇阻」戰略。去年底美方售我火山布雷系統，就被視為是為了建立不對稱戰力，但遭在野黨嚴厲批判，也引發民眾反感。日前名嘴爆料拜登有「毀台計畫」，雖然蔡政府和AIT緊急否認滅火，但已然引發網路論戰。以往被視為極機密的台美國安高層會議，此次既然被公開，蔡政府應適度對國人說明會議內容，而不是只用來作大內宣。

台美國安高層會談始於1997年，美台依照事先協議，推派相關高層級官員參加，會談內容也不對外公開。我方多半爭取軍購、希望提升交流層級和合作等；而美方向來依照自己的戰略利益、考量北京關係而決定操作對台關係和軍售的尺度。在馬英九執政時期因兼顧兩岸關係，美國前總統歐巴馬也採取和北京交流圍堵政策，不願過度刺激中共，即使2008年國安會秘書長蘇起曾率團與會，層級取得突破，但對媒體保持低調守密。

在美國總統川普任內，2019年國安會祕書長李大維就曾和白宮國安顧問波頓會晤，但媒體事後才得知。拜登上台後，去年顧立雄首度率團出席會談，事前媒體披露消息，隔日對岸就派出29架軍機繞台。此次顧再度與會，雖然刻意高調流出照片，但地點是在維吉尼亞州，仍未進華府，顯見拜登還是在打擦邊球。

儘管傳出美國眾議院議長麥卡錫可能訪台，美國國會也可能邀蔡總統訪美，但兩岸完全沒有必要過度激化對抗，不論是拜登或蔡英文，都不能因所屬政黨民調低迷，為了選舉考量而在兩岸操作冒進手法，否則，想火中取栗，栗子沒拿到，手先燒傷。

（作者為資深媒體人）