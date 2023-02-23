台灣鬧蛋荒，鬧了一整年。詭異的是，台灣號稱有民主政治，到了近年卻不講究責任政治；別國的官員出包是下台一鞠躬，我們的陳吉仲卻是雞蛋愈缺、官位愈穩；民怨愈大，各式巧立名目的補助預算就愈多。或許，比起缺蛋，台灣更缺的是政務官為政策負責的民主精神，終而製造出一群尸位素餐的三流政務官。

「責任政治」是民主政治得以運作的基本原則。當決策者提出的政策出了問題，或本身能力不足而損及公眾利益，就必須道歉改進，甚或扛責下台，以期透過這隻無形的制裁之手，逼掌握權力的人上緊發條。不幸的是，這套機制顯然已經被民進黨丟到垃圾桶。

以陳吉仲為例，出生自農畜產業家庭、參與過520農民運動的他，對於農業行政事務，相信自有一定程度的見解與主張。然而，他擔任農委會主委以來，面對台灣輸往對岸前3名的水果鳳梨、蓮霧、釋迦，接連遭大陸禁止進口；石斑魚、白帶魚、竹莢魚等通路也一個個被消失，他卻只拿得出兩個辦法，一是要國軍弟兄吞下去，二是利用愛國心進行情緒勒索，要老百姓替他的政策失靈埋單。除此之外，別無他法。

被視為1450創始人的陳吉仲，可能是靠著「網路專業」深得層峰的心而穩坐如山；但身為農漁民的大家長，明明無力解決農產運銷困境，卻始終未見行政體系啟動汰除機制懲前毖後，其結果就是助長他自認享有犯錯不必負責的特權，因而更加空居職位而無所作為。

回過頭來看，面對積年累月未解的蛋荒，陳吉仲春天時把原因推給禽流感，夏天說天氣太熱，秋天稱是受到食品加工業者旺季影響，到了冬天又改口日夜溫差大，導致雞蛋產能減少。一年四季，各有理由；千錯萬錯，都不是他的錯。

面對排山倒海而來的責難，陳吉仲最新的解套辦法，是準備砸40億補助改建禽舍。問題是，針對改善飼養管理的議題，其實農委會早在2016年就有所謂的「農業生產力4.0先導計畫」，2019年還升級成「智慧農業科技研究計畫」，喊到現在已近7年，為何2016年就已是農委會副主委的陳吉仲，等到此刻才說要編預算執行？

更甚者，攤開監察院的調查報告，2019年台灣蛋價也一度飆高，當時農委會歸咎於2018年水災折損蛋種雞造成，但監委調查後直指農委會放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，因而提出糾正。為何時至今日，情況依舊？這顯然已非後知後覺，而是麻木到不知不覺。

幾年前還是台灣農村經濟學會理事長的陳吉仲，為何提不出有效的調控辦法？關鍵真是農委會沒能力？還是主事者太過「靠勢」，才壓根沒把老百姓的苦當作一回事？

陳吉仲在整個政府體制的包庇下，犯了錯可以不必認錯、不用負責，還能編織各種理由詭辯卸責，掩耳盜鈴、文過飾非，注定一錯再錯。因此，假若蔡政府有心解決蛋荒，當務之急，無疑是先把「責任政治」從垃圾桶找回來吧。（作者為資深媒體人）