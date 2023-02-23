鬧得沸沸揚揚的「大局條款」，日前朱立倫主席終於對外公開表示，這是有人對外刻意放話，但其並沒有一口否定。黨內有沒有這回事？個人認為不是主席一句是刻意放話就澄清沒有此事，回朔2016年的總統大選，就設置「防磚條款」，防柱、拔柱，有紀錄可查，因此朱主席的對外說明，我們還是持保留態度。

初傳「大局條款」時，是針對市議員轉換跑道，與老立委爭取代表國民黨參選下一屆立委，擔心影響市議會國民黨人數優勢，筆者認為這恐怕只是幌子，市議員的反彈，也太抬高自己，是不小心犯下了美麗的誤解。

幾個為數不多的市議員轉換跑道，還不一定成功，即便選上，掉幾席市議員，在黨中央整個戰略布局，無關宏旨，而真正朱立倫在意的是總統大選提名，如從這一角度觀察，「大局條款」應是有針對性的向侯友宜喊話，表相上要讓侯友宜明白大局重要，勝過個人政治前途，希望侯友宜安於新北市長位置，而不要去打總統算盤，避免台灣最大重鎮新北市在侯當選後可能重選有所閃失，但實際上，是否有明修棧道、暗度陳倉，為徵召郭台銘解決大石頭擋道問題？

如果，侯友宜不配合，2024總統大選，因國民黨出現兩組人馬参選而敗選，就是侯友宜不顧大局，侯友宜之過，「大局條款」一變，成「坑殺條款」，因此，絕非只針對市議員小咖，應是項莊舞劍意在侯友宜。

如侯友宜顧全大局，剩下郭朱初選，朱掌控黨機器，依遊戲規則，照黨章辦事，郭要先申請回復黨籍，但郭面臨的是時不我予，恢復黨籍趕不上初選時間，此時朱可說，不是我朱立倫不救援，家有家法、黨有黨章，這一關就卡死郭的脖子，而且朱可以對外光明正大交代，朱立倫是廓然大公。

當然，郭也明白，故要國民黨先給他一個初選辦法，再進行下一步驟，讓自己成一個活棋，如果不能代表國民黨出征，則可加入民衆黨，形成郭柯配，總統大選成為三脚督，屆時鹿死誰手？猶未可知。

朱立倫辛苦選上黨主席，肯定絕非是只是甘於做一個Kingmaker，當然是King，但是他怎麼也沒有想到自己一手拉拔到新北市副市長的政治素人侯友宜，壯大到變成自己心中大患，尤其，侯更能以謹守本份，謹言慎行，絕不冒出朱立倫在2016那次總統大選說過的「市長做好做滿」，代之掛在嘴邊是「好好做代誌」，就這麽一句話，致命地擋住朱立倫往總統府之路，這真是朱立倫萬萬沒想到，也悔不當初。

時序進入2月底，大選戰鼓雷鳴，朱立倫看似不急，心裡卻如熱鍋螞蟻，他會不知道民進黨如不出意外，大致已定於一尊，而國民黨遲遲還在挑三撿四，絕對是危機，但是，比起個人政治前途與黨的前途，甚至國家前途，不無嫌疑，朱立倫愈來愈偏向個人政治前途，朱立倫在掙扎，這才是國民黨最大的危機所在，這樣看來，徐巧芯議員為參選立委可能被「大局條款」做掉，傷心流淚，是不是應該破涕為笑才對？（作者為前駐韓心戰顧問）

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