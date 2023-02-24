孫連仲（1893年－1990年），字仿魯，河北省雄縣人，中華民國陸軍二級上將，他是1895年中日兩國爆發甲午戰爭以來，第一位在戰場上徹底擊敗日本皇軍的將領，直接粉碎日軍最精銳師團，以「台兒莊大捷」名震中外，授頒青天白日勳章，今年時值台兒莊戰役勝利85周年，讓我們一起來追憶這位令日軍聞風喪膽的「虎將」孫連仲。

民國26年12月13日，日軍攻陷國都南京，對南京市民進行無差別殺戮，一連串的敗仗與撤退，導致悲觀氣氛瀰漫全國，山東省主席兼第三集團軍總司令的韓復榘為保留軍事實力，不戰而退，擅自放棄濟南和青島，第五戰區的魯南防線出現空虛，日軍頓時大舉壓境，曾在日俄戰爭擊敗過俄國軍隊，素有「鋼軍」之稱第五師團，由板垣征四郎中將領軍從青島殺來，第十師團則由磯谷廉介中將從濟南揮軍南下。日本最精銳的兩個師團直撲滕縣、臨沂而來，倘若兩地攻陷，直取台兒莊，則第五戰區司令部所在地的徐州保不住，國府轉進的武漢必將撼動，因此，蔣中正作出「保武漢必先保徐州，欲保徐州勢先守住台兒莊」的戰略原則。

台兒莊位於徐州的東北部，是徐州的門戶，扼大運河的咽喉，在軍事上具有重要地位，民國36年3月中旬，滕縣、臨沂戰事告急，第五戰區司令長官李宗仁緊急向軍委會要求增援防禦兵力，蔣中正委員長即命令在河南補充訓練尚未完成的湯恩伯軍團和孫連仲軍團星夜抵達徐州，第二集團軍總司令孫連仲原為馮玉祥的西北軍宿將，他過去打戰指揮以「防守」、「敢硬拚」擅長，李宗仁擬好作戰腹案，他要孫連仲趕去台兒莊佈署防禦建築工事，料敵一定集中全部家當直撲台兒莊，只要孫連仲正面迎戰，發揮其專擅防禦之最高效能，俟日軍「入甕」台兒莊後，再命湯恩伯軍團側背埋伏攻擊日軍，造成南北夾擊，必可包圍而一舉殲滅。

3月下旬，日軍磯谷師團打贏滕縣戰役後，磯谷廉介中將非常驕縱倡狂，他熟讀《孫子兵法》，根本不把相對落後的國軍放在眼裡，僅派瀨谷支隊冒進深入台兒莊，孫仲連集團軍早了日軍一步進入台兒莊，在台兒莊大戰之前，觀察地勢做好防禦部署，他命31師守台兒莊，27師和獨44旅防守東面，30師守西面，再往西有110師防守，守台兒莊的31師池峰城師長則命184團守莊內，另外3個團在莊外東、西、北三面挖壕溝固守，孫仲連集團軍以善守出名，他們挖的壕溝深達2公尺，部隊士兵可在壕溝內直立行走，上面覆蓋木板鋪上半公尺的泥土，可有效阻擋砲擊，台兒莊內的房屋多以巨大石塊堆砌，可以說1000多棟房屋等於是1000多座碉堡，成為孫仲連天然的防禦陣地。

台兒莊的逐屋爭奪戰（照片來源：維基百科）

3月24日，天剛濛濛亮，日軍開始猛攻台兒莊的國軍守軍，戰鬥的慘烈，世所罕見，一天之內，日軍飛機、戰車狂轟猛炸，孫連仲軍團的陣地上落下6、7千發炮彈，我軍以血肉之軀與敵方炮火坦克相搏鬥，甚至全身綑綁手榴彈，與行進坦克同歸於盡至死不退。無奈炮擊過猛，東北城寨被炸塌，傍晚6點天漸昏暗，日軍攻破城牆，以戰車作為掩護，步兵緊隨其後，向前推進，孫連仲守軍184團決定在夜間組織敢死隊，採取白刃戰，每位士兵手持2尺長的大刀，頸際繫著數枚手榴彈，先投擲手榴彈，轟轟隆隆，繼而揮動大刀亂斬，個個奮勇爭先，敵人暗夜視線不明抵擋不住，血肉橫飛，向北潰逃，孫連仲回憶說：「參戰的大刀隊，平均每把大刀砍死日寇一人半」。

瀨谷支隊吃到苦頭，緊急向磯谷師團增援步、砲、坦、工約4個大隊兵力，擴大猛攻台兒莊力道，面對孫連仲將士們的頑強抵抗，中日雙方苦戰纏鬥數晝夜，形成拉鋸戰，日軍裝備精良，天上有戰機，地上有重砲、坦克，甚至泯滅人性施放毒氣罐，白天利用優勢武力衝進台兒莊的城內，但是一到夜晚，國軍組織敢死隊，依靠大刀、手榴彈，以冷兵器時代的戰術，摸黑夜襲喊叫聲與手榴彈聲，撼動雲霄，常在拂曉前恢復丟失的陣地，導致攻守雙方都筋疲力盡，難以剷除對方，國軍和日軍形成在台兒莊內各佔一隅的對峙態勢，但是孫連仲的部隊已經傷亡損失過半，但仍然死守不退，等待增援部隊到達。

到了4月4日，全莊三分之二已經被日軍占領，孫連仲的守軍在台兒莊的南關一隅拚死不退，面對日軍強大火力的猛攻，孫連仲直接打電話給他的直屬長官李宗仁，孫說：「第二集團軍已傷亡十分之七，可否請求長官答應暫時撤退到運河南岸，好讓第二集團軍留點種子？」此刻，李宗仁考慮到湯恩伯援軍預計明天中午可進台兒莊北部，如果此時放棄台兒莊，豈不前功盡棄，實在可惜，李宗仁就堅決回覆孫連仲說：「你務必守到明天拂曉，這是我的命令，違抗命令當軍法從事。」

孫連仲收到李宗仁的「死守待援」命令後，深知軍人以服從為天職，男子漢「打落牙齒和血吞」，慨然允諾李宗仁：「我絕對服從命令，整個團軍打完為止！」孫和下轄各師說：「死守台兒莊，台兒莊在你在，台兒莊亡你就亡。」就這樣，孫連仲決定今晚再次夜襲，以打破日軍明晨攻擊行動，但是他的預備隊都全被打光了，孫下令後勤部隊凡是可以拿槍的士兵都用上，連擔架班、送飯兵、炊事兵、通訊班都集合組織一敢死隊，實行夜襲。

眼看死守士兵犧牲殆盡、久戰兵疲，其31師池峰城師長向孫連仲總司令請求准予撤退，孫連仲命令：「士兵打完了，你就自己上前填進去！你填過了，我就來填！有誰敢退過運河，殺無赦！」孫連仲還炸毀大運河浮橋，不許弟兄撤退，決心背水一戰，孫的部隊大多數是陝西人，他們在牆上悲壯的寫著：「生在陝西，死在山東」的大字，大夥士氣高漲，誓與台兒莊共存亡。

午夜，孫連仲組織敢死隊幾百人，隊員背著大刀，全身掛滿手榴彈，連槍都沒帶，分組衝進敵人的陣地，手持大刀向敵逆襲，與日軍進行穿街走巷血戰，因為台兒莊巷弄狹小，日軍坦克、大砲進不來，孫連仲的大刀隊正好派上用場，讓日軍在睡夢中一陣混亂，倉皇應戰死傷無數，沒料到，孫連仲竟然又把台兒莊失土奪回了四分之三，把日軍逼到北門，敢死隊激戰到通霄。

援軍湯恩伯的第二十軍團比預計時間延遲兩天到達台兒莊，原來，湯恩伯發現日軍第五師團坂本支隊在他背後出現，準備增援台兒莊的瀨谷支隊，如果兩支日軍合流，台兒莊勝負難料，於是「將在外，君令有所不受」，湯恩伯先斬後奏與坂本支隊先進行截斷包圍戰，湯恩伯軍團是裝備精良的中央軍嫡系，有4個軍，7個步兵師，一個騎兵師，還有德式重砲，以強大火力重挫坂本支隊，同一天，趕抵台兒莊，由於日軍磯谷師團被孫連仲消耗得已是強弩之末，面對湯恩伯重砲部隊抵達包圍絲毫沒有抵抗能力，日軍狼狽被迫放棄大量輜重物品，連自己陣亡士兵的屍體都來不及處理，便倉促撤退了。

4月7日，左翼孫連仲軍團，右翼湯恩伯軍團裡應外合將殘敵大部殲滅，最終取得台兒莊戰役的勝利，這一戰，孫連仲的守軍傷亡2萬多人，殲滅磯谷師團主力1萬多人，看著戰場上國軍將士袍澤屍體慘狀，身形高大的孫連仲猛然跪倒在地淚流滿面，這是中日戰爭爆發後，國軍取得首次的勝利，史稱為「台兒莊大捷」，孫連仲總司令在台兒莊戰役中的出色表現，成為當時全國聞名的抗戰英雄。

孫連仲、湯恩伯因台兒莊戰役抗日有功，國民政府令各給予青天白日勳章。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

「台兒莊大捷」是從盧溝橋事變爆發，歷經淞滬會戰、南京保衛戰等一路慘敗後，國軍在全面抗戰以來的第一次真正獲勝，此役也是日本在明治維新以後首場挫敗，國軍武器裝備處於劣勢居然可以擊敗所向披靡的「無敵皇軍」，對當時國人士氣起了很大鼓舞作用，中國人民開始相信自己有機會贏得最後勝利，也給了繼續艱苦支撐下去的信心與理由。

抗日戰爭勝利後，國府指定孫連仲負責北平、天津地區日軍的受降事宜，民國34年10月10日在故宮太和殿前，在十餘萬民眾鼓掌與歡聲中，孫連仲將軍代表中華民國政府接受了日本軍代表根本博簽署投降書，這是中國戰區16個受降儀式中規模最大的一個。

孫連仲將軍在故宮太和殿前主持北平、天津地區日軍的受降儀式。（圖文：莊秉漢）

民國35年6月，蔣中正視察北平市與時任河北省政府主席孫連仲合影。（圖文：莊秉漢）

台兒莊大戰之後，孫連仲不願再提起「台兒莊」3個字，更不願大家把他和這3個字連在一起，因為孫連仲崛起於馮玉祥的西北軍，和他一起打台兒莊這一仗的都是南征北戰一生戎馬的舊部同僚，孰料這場戰爭，戰友袍澤活下來的所剩無幾，就連身邊的幾位跟隨他多年的參謀、副官，平日就像家人般的幾位弟兄都已斷魂異鄉，不勝唏噓，或許這就是所謂「一將功成萬骨枯」。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）