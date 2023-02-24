上星期二（14日）在福建龍岩的漳平市永福櫻花園拍櫻花，氣象預報攝氏8度，當天穿得跟顆球似的；這周一（20日）在嘉義番路鄉賞櫻花，氣溫27度，下山直接去吃挫冰，冰店還排著隊。

福建閩南地區跟台灣的氣候相近，兩地花卉植栽也都一樣。多年前初到廈門，看到公園中有大株大株的九重葛，不像我們這邊都是圍牆邊亂栽，開花就會開成一大片，一路延伸到屋頂去。

福建把九重葛叫做三角梅，廈門還有個三角梅公園，明明這東西跟梅一點關係都沒有!其實屬紫茉莉科。

漳州種三角梅最多，曾在市區一個大公園，閩南式樓閣旁的青草地，上百株老九重葛，像是超級大盆栽，春末夏初開得非常狂野。

我家種過九重葛，老不開花，後來才知道，這玩意兒不必太認真澆水，缺水反而會促成它拼命開花。

大約11年前到過漳平採訪，那地方叫做台品農民創業園，有卅多位台灣農民承包數百畝丘陵地種植台灣茶樹，是嘉義的阿里山矮腳烏龍。當年並沒有看到櫻花。

七、八年前，有名大陸網友在二月初，於永福茶園拍到滿山櫻花開的畫面，一夕爆紅。

原來當年那些農民於茶園間的道路兩側，種了一排排的各式櫻花，花開之時，滿山桃紅粉紅，與茶園相映格外夢幻。只是過去沒有人拍過，也沒有宣傳。

經過幾年的網路自發宣傳，現在永福茶園變成櫻花園。台灣茶葉賣得好不好我不知道，櫻花季一個月可以吸引50萬遊客。

當地地方政府腦筋動得快，跟台灣農民合作，改為風景區，門票一人50元人民幣，又在兩座小山間打造一條小火車鐵路，電動火車頭接3節木製車廂，行程8分鐘繞一圈要價30元人民幣。電動火車頭有特效，會冒煙發出聲音。

永福櫻花園的中心點在台農謝東慶的觀景樓。這位老兄是彰化人，十多年前找設計師以唐風外觀來打造二層樓建築，二樓除了透明大玻璃還有大露台，現在成為櫻花園一景。

門口有謝東慶的兩名侄女在賣台灣珍珠奶茶，一杯20元人民幣。問她們櫻花季一天能賣幾杯?小女孩打死都不說。估計生意是好的不得了。（洪肇君/資深媒體人）