這一天終於來了，AI開門，全球為之意亂情迷！自從新創公司OpenAI在去年底推出ChatGPT聊天機器人之後，AI走入尋常百姓家，有關生成式AI的各類討論瞬間洗版，熱度遠超過前年底因臉書改名Meta而掀起的元宇宙風潮。問題是，當「上知天文下知地理，十八般武藝俱全」的AI就在你身邊，人類究竟是該喜，還是該憂？

就跟台灣對外有親美派與疑美派一樣，論者對於聊天機器人所帶動的AI狂熱，也有親AI派與疑AI派。樂觀者斷言AI紀元就此展開，期待AI大航海時代為人類生活帶來便利而正向的改變，一如童話故事「阿里巴巴與四十大盜」裡，主角知曉了「芝麻開門」的密碼，因此尋得翻轉人生的寶藏。別的不說，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）上季財報亮眼，並預期生成式AI將帶動數據中心晶片需求，就激勵台積電股價擺脫股神巴菲特賣股陰霾，而現階段跟AI沾上邊的概念股也已先漲一波。

雖然ChatGPT命名像科技宅般硬梆梆，直譯是聊天（Chat）生成式預訓練模型（generative pre-trained transformer，GPT），但不少人與ChatGPT互動後，立即驚豔於他的溫暖智慧性格。他可以是秘書，幫你彙整資料、預擬文件，節省時間；他可以是文學/藝術/音樂/設計助手，讓有相關天分的人精益求精，讓沒相關天分的人也可借力創作；他還可以是語言文字的通譯，快速縮小跨國、跨時代文化交流的門檻。

而各行各業對於AI資料庫的強大爬梳與辨識能力，也寄予厚望。例如會計師利用數位工具取代重複性高、變化性低的基礎工作，簡化與加速審計流程；又如司法院因應國民法官新制實施，也從2月6日起全面啟用AI量刑資訊系統，希望藉此讓量刑更公正透明。

從親AI派的角度，AI既是人類創造的產物，在定位上就是人類的幫手，這也是科技進步的必然軌跡。更何況AI不可能無中生有，因此AI斷無可能凌駕人類之上！

疑AI派的觀點則不然。他們不是不承認AI為人類生活帶來諸多好處，但一如沒有人是完美的，任何新科技的推進不可能只有利沒有弊，如果輕忽科技進步的陰暗面，其所衍生的長遠且深層的副作用將超乎想像，因此不可不慎！

首先，盡信AI，不如無AI：在ChatGPT爆紅之後，搜尋引擎大咖也爭相公布自家版聊天機器人，例如谷歌的Apprentice Bard（bard原意是吟唱詩人）、百度的「文心一言」，兩者命名都比ChatGPT多了點藝文味，但Bard日前初試啼聲，就栽在有關韋伯望遠鏡的問答，導致谷歌市值瞬間蒸發千億美元。其實不只Bard，ChatGPT也是錯誤百出，顯示這類聊天機器人背後資料庫雖然廣納百川，但也良莠混雜。此外，正因為現階段AI不能無中生有，因此AI「餵養」機制主導者的「居心」，也必將牽動AI的秉性。一旦人類習於將搜尋與抉擇的自主權交給AI，等於就交出了部分的判斷力，輕則誤用/抄襲資訊，重則影響判案或企業經營，甚至陷於認知作戰而不自知。這也是近期多所國內外大學禁用ChatGPT、摩根大通等銀行業也採取限用措施的原因。

其次，AI恐顛覆就業生態，擴大數位落差：大航海時代，有征服者，就有被征服者。雖說弱肉強食，自古皆然，從工業革命以來，人類也已歷了好幾波勞動市場變革，傳統失業與新增就業的總和往往是淨增加，但這種冰冷的統計利多，無助於舒緩失業者的痛苦。而對弱勢者而言，因為無法掌握「芝麻開門」的密碼，必然面臨更大的數位落差與貧窮深淵。

第三，科技大咖主導生態系，考驗政府應變能力：ChatGPT之所以能快速竄出，在於OpenAI是沒有包袱的新創公司，但發展人工智慧既燒腦又燒錢，如今OpenAI為了走長遠的路，終究只能臣服於有錢有勢的微軟麾下。

有人期待微軟在ChatGPT助攻下，可以削弱谷歌搜尋引擎的絕對優勢，改變既有營利模式。然而即使微軟如願以償，也只是換隻科技巨鱷稱王，並沒有改變「大者恆大、強者更強」的競爭態勢。

更有甚者，科技巨擘透過日新月異的技術開發，掌握世人生活的方方面面，已明顯挑戰傳統主權國家的界限。儘管近年美、中，歐盟等多國政府均已大動作反制，但迄今纏鬥激烈，難分勝負，消費者仍舊是被科技大咖宰制的一方。

總之，隨著AI日臻成熟，如何讓這個世界「受益」而非「受役」於新科技，將是個人、企業與政府都必須深思熟慮的重大課題！