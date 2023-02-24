美國孟菲斯動物園有兩隻中國大熊貓，樂樂跟丫丫。2022年12月，孟菲斯動物園宣布，將把兩隻熊貓歸還中國，結束20年的租借期，中方也正在處理審批程序。可是，在2023年2月，孟菲斯動物園突然宣布樂樂死亡，之後，竟然發現，ㄚㄚ的狀態出現疑似皮膚病、營養不良，跟刻板行為。狀況非常糟糕，讓人痛心。兩隻熊貓， 一死一傷。

大陸中國動物園協會回應，經過多次健康評估，孟菲斯動物園沒有虐待熊貓的狀況。當初合約原本是10年，結果在2013年，動物園跟中動協會又延長10年租期，在2023年4月到期。結果樂樂竟在回歸故里前夕的2月1日，突然離世，事前沒有任何健康不佳，尋求醫治的消息，而死訊竟然是在樂樂離世2天後才發布，且丫丫又狀態不佳。

如果要在4月回到中國，那麼現在就應該開始隔離檢疫了，可是，到底開始隔離檢疫了沒有？狀況不明，這樣擺爛。

其實在樂樂離世前幾年，就已經多次傳出孟菲斯動物園對熊貓疏於照顧，不只是關心熊貓的志願者一再警告。美國動物保護組織（In Defence of Animals）發布的影片顯示，之前樂樂跟丫丫出現圍繞樹枝繞圈圈的怪異舉動。IDA表示，兩隻熊貓體重偏輕，沒有食慾，出現自殘跡象。

結果作為美國第4家擁有熊貓的動物園，孟菲斯動物園竟然還有臉，姿態頗高的要求，要再跟中國租借兩隻年輕熊貓。

熊貓養成這樣，就不說持續幾十次電擊取精受孕了，就不說有沒有刻意虐待了，起碼證明沒有用心照顧，也沒有能力照顧。連死訊竟然都是在死後兩天，輕飄飄的發布了事。這是何其冷血、輕視、不負責任？卻還涎著臉，貪婪的想要中國再送來更年輕的熊貓。

在1982年以前，中國熊貓是以「國禮」贈送，或是賣售。但1982年以後，基於對瀕臨危險動物的保護，不再贈送，而是租借，而且出生的熊貓必須送回中國。

而包括在美國出生的、美國手上，現在還有十幾隻熊貓，包括華盛頓動物園、喬治亞州亞特蘭大動物園。亞特蘭大動物園的倫倫跟洋洋，在1999年開始旅居，先後產下五隻熊貓；加州聖地牙哥動物園的白雲跟高高，也生下6隻熊貓。

樂樂跟丫丫在2003年租借給美國的名目，是作為「中美共同保護和研究大熊貓計畫」的一部分，這個計畫，貌似是以大熊貓繁殖為目的。可是，如果要繁殖大熊貓，最佳方案難道不是讓他們在家鄉故里，在最適合他們的氣候與天然環境下，給他們最喜愛的食物，由最了解他們的中國培育原來照顧？為什麼要把他們送去美國各州，送去德國、奧地利、芬蘭、加拿大？這當然有外交與各國動物園交換合作的考量。

照顧熊貓是很不容易的。芬蘭跟加拿大，都因為沒有經費可以提供良好照顧，要求提前歸還熊貓。人家態度起碼還比較負責，我養不起，不能委屈熊貓，我起碼負責任的還給你健康的熊貓。可是現在在美國其他動物園的熊貓，比如美香一家，合約期限在2020年已到，又被延長3年，照顧的品質，也讓人揪心。

中國熊貓，大概是全世界最被喜愛的動物之一。但是，喜歡熊貓，不等於喜歡中國。美國國會議員楠西梅斯 Nancy Mace竟然得意的宣布，說她已經提案，要求在美國出生的熊貓必須留在美國，不得還給中國。美國搶劫他國資產的流氓行徑，已經是常態，萬一這條法律通過，中國國寶熊貓，會不會一夕間變成美國財產？

中國熊貓，有形跟無形的價值無限，形象被世界許多商業，或公益團體作為圖騰利用。但中國的熊貓，在西方話語權之下，變成是世界的熊貓，中國不獨享發言權，變成「國際專家」說了算。

台北動物園的團團離世時，動物園的官方發言，開口閉口就是「國際專家」、「國際標準」，幾乎絕口不提大陸。我就問，全世界各國的熊貓，難道不是來自中國大陸？各國研究熊貓的，能夠不去中國接受培訓？但是，到最後連熊貓都要被「去中國化」，中國熊貓，中國說了不算？這不對頭吧？

大熊貓瀕危的重要原因之一，是美國人過去在中國長期的虐殺獵捕，1920年到1949年，四川起碼幾百隻熊貓被獵殺，數目不詳的熊貓被活體帶走，熊貓族群的平衡，遭到毀滅性破壞。

另外，記得嗎，中國的獼猴桃是怎麼被人盜走，現在變成紐西蘭奇異果的？熊貓產生的龐大經濟利益，各方人馬都想爭奪，他們愛的不是熊貓，也很願意傷害中國。

世界現在對於動物的保育，觀念也更加進步。更何況，熊貓是瀕危動物，更是中國國寶，讓動物在原生地自然生活，或是由當地人員保育，才是真正的愛護。

讓熊貓回家，逐漸成為全世界愛護熊貓的人的共同心聲。因為愛，所以要放手。不願意以各種理由，甚至研究的名義，讓他們遠離故里。請讓熊貓回家，讓他們快樂的，在家鄉自由自在生活。

（作者為作家）

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