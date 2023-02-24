最近有美國媒體人稱，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，此說也被國內人士引述。

對此我方外交部趕緊跳出來滅火，強調多年以來，強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾。拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，不僅已8度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

然而對比一下，烏克蘭與美國可是有著正式外交關係，再怎麼樣也比只是靠區區《台灣關係法》及「六項保證」來聯繫的台美關係更正式了吧？但結果呢？在美國的挑撥下，2014年初烏克蘭的親歐美派用暴動推翻親俄派的總統，隨後推行對國內俄裔不友善的政策，給了俄國武裝介入的理由。

而當烏克蘭與俄國開戰後，美國確實也在背後給了很多武器，但那又如何？死的是烏克蘭人和俄國人，變成廢墟的是烏克蘭土地，美國在後面賺飽飽並且開心地看到昔日的宿敵俄國被烏克蘭耗損。

對比一下台海，美國一直不願意承諾會派兵介入台海衝突，但鼓吹台灣買地雷、延長兵役、打巷戰，背後不也跟希望烏克蘭損耗俄國一樣，巴不得用台灣耗損大陸實力，讓自己坐穩世界老大地位。

而如果台灣真被美國這樣利用跟大陸打巷戰了，不管最後勝負，台灣本島都將成為廢墟且死傷慘重，獲利最大的卻是美國人，試問，這樣算不算另類的「毀滅台灣計劃」？只是主要目的是毀滅大陸，但為了達成此一目的，卻不惜讓台灣也被毀滅就是了.....

所以不管美國有沒有正式將一個計劃稱之為「毀滅台灣計畫」，名詞只是個代號，實際上照美國這幾年敦促民進黨政府做的事情持續下去，兩岸只對抗不對話，就可能把台灣推向戰爭，就達成了毀滅台灣的結果，糾結在名稱一點意義都沒有，重點是實質方向的錯誤。

所以真正對台灣好，就不能讓台灣發生戰爭，打仗了台灣就會成輸家，這也是為什麼新黨推出了反兵役延長公投的原因，我們絕不支持民進黨政府這種為了配合美國製造兩岸對立而延長兵役作法，兩岸要的是對話而不是對抗！

（作者為新黨輿情中心主任）

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