國民黨副主席夏立言率團訪陸後，兩岸非政府層次出現春暖花開的跡象，尤其在經濟問題上，大陸開始展現善意，有關農漁產品遭禁問題，國台辦公開承諾將積極協處、妥善解決。陸方的橄欖枝，無論對台商或農漁民業者而言，都是利多好消息。但令人扼腕的是，不但未見蔡政府乘勢尋求兩岸官方破冰，民進黨立院黨團反而召開記者會，以「國共互通款曲」為主題，批評國民黨「舔共賣台」。

台商打拚 缺乏政府奧援

對民進黨這種回應，其實不必意外。民進黨執政7年來，堅持「抗中保台」不只官方關係日益嚴峻，互不往來的結果，農漁民淪為犧牲品，台商與台企受到的傷害更大。畢竟缺乏官方奧援下，一切只能靠自己，一旦碰到爭議事件，大多只能自認倒楣或自力救濟。

台商在大陸打拚，為台灣貢獻大量稅收與GDP，但當投資遇到困難與糾紛，卻未見民進黨政府伸出援手，替台商跟陸方相關單位溝通協調、解決問題。反而落井下石，把台商扣上紅帽子。民進黨政府在兩岸上不作為、甚至負面作為，對台商在陸營運造成嚴重困擾。

過去我們一再強調，台商在兩岸之間扮演的角色厥功甚偉。不僅是兩岸經貿往來的潤滑劑，也是兩岸經濟增長動能的貢獻者。從兩岸經貿數字這幾年的變化，不難看出這個事實。近日主計總處公布最新經濟預測，大幅下修今年台灣經濟成長率至2.12％，創8年新低，關鍵就在於出口巨幅衰退，而出口的衰退與大陸息息相關。

細看台灣最近3年經濟統計數據（2023年為預估值），自2021年寫下6.53％近10年高峰後，就一路下滑至2022年及2023年的2.45％和2.12％；同期間，出口年增率亦從2021年17.3％（也是近10年高點），掉至2.41％及0.04％；整體淨出口對經濟成長率貢獻則從2.01％反轉成-0.72％及-0.36％。這些數字充分證明，台灣經濟確實受出口左右。

2021年台灣經濟成長與出口創近10年高峰，台灣對陸港出口金額同步寫下歷史新高的1888.7億美元，貿易順差更首度突破千億，來到1046.8億美元。隨著2022年經濟成長與出口滑落，台灣對陸港出口金額也跟著衰退1.6％，貿易順差雖仍維持在千億美元之上，但相較2021年同期卻年減4.1％。

兩岸對話 才能穩定發展

GDP、總體出口、對陸港出口，3組數據亦步亦趨，並非偶然，而是兩岸根深柢固的經貿連結，台商居中扮演溝通的橋梁角色非常重要。過去台商赴陸投資設廠，促進的不只是當地經濟發展與就業機會，在「三來一補」的代工模式下，台商也大量從台灣母公司進口零組件與機械設備，為台灣出口做出極大貢獻，並帶動經濟成長。這也是為何近年來台灣對陸港出口依存度依舊居高不下，即便受到疫情衝擊，仍舊維持在四成上下的重要原因。

只是，這種基於互信、互利共贏的模式，隨著兩岸關係惡化，而趨於崩壞。台灣對大陸投資金額連兩年下滑，2021年衰退0.7％，2022年擴大至年減14％，市場甚至傳出，除部分外銷導向台商正考慮加速移轉產能與遷廠外，連重心放在大陸內需市場的台商，也在思考是否應繼續深耕大陸。背後反映的，不只有單純的疫情衝擊，而是兩岸關係變壞，深化了彼此的隔閡與對立，連帶讓台商處境日益艱困，不得不思索在大陸的下一步。

對此，兩岸政府都有責任。特別是基於兩岸長遠發展考量，更要正視當前台商的困境與問題，從中找到解答或提出更多具體支持方案。

當然，要能事半功倍，前提還是得先找回兩岸互信基礎，重新修復兩岸關係。恢復溝通與對話、化解彼此歧異，是不錯的第一步。雖然不容易，但絕對值得去做，相信這也是眾多台商所殷切企盼。