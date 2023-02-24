去年九合一選舉民進黨大敗，桃園跟著易主，鄭文燦雖輔選失敗仍高升副閣揆，敗選升官也成了民進黨執政奇景。更奇特的是，監察院針對八德運動中心羽球場天花板崩落事件，最近發文要新任桃園市長張善政到院說明。外界不禁要問，鄭文燦闖的禍卻讓張善政收拾，這是張飛打岳飛嗎？

去年九合一競選期間發生918地震，導致桃園八德運動中心羽球場天花板崩落，桃園公共工程的品質因此備受質疑，也成為壓垮民進黨選情的最後一根稻草。此外，在鄭文燦執政下，還有2021年底平鎮文化公園地下停車場崩塌；去年6月啟用的竹圍漁港遊艇碼頭不到半年船位壞了大半，耗資數億元的工程竟像豆腐渣，人謀不臧確實該徹查。張善政上任後準備百日大體檢，就是為導正遭人詬病的工程缺失。

然而整飭官箴，豈能牛頭不對馬嘴。監院不找鄭文燦卻找張善政的原因只有兩個，一是鄭文燦貴為行政院副院長，一旦有事監院扛不起，所以依舊是打蒼蠅不打老虎；二，就是故意針對張善政。監院過去發函總以「請派貴府XX局處出席」，這次竟指名道姓；再說監院發函糾正後，依法需2個月內改善並報備。換言之，民進黨執政多年藏汙納垢不查，卻要求繼任者2個月內核實導正，這是什麼荒唐的邏輯。

去年底，張善政市府團隊剛上任1周就接到監院「糾正」函。原來是鄭文燦執政的後3年，拿該資助社福弱勢團體的公益彩券基金大撒幣，補貼錦鯉比賽、體育賽事等，結果又是繼任者為前朝擦屁股，導致市庫得先墊付近6千萬。

該查的不查，不該查的亂查，這就是監院的強盜邏輯！