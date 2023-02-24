「台海危機」這4個字，現在已是國際間的常用詞，結果就是兵棋推演滿天飛，除了美國智庫，現在連日本智庫也推；兵推的題目，不僅只推中共犯台，最近連「台灣淪陷後的世局」也推，這已是最壞狀況的設想。在這些紙上、電腦上的兵推，台灣已不知打了多少回。

智庫兵推的結果，媒體標題也視政治立場而不同，同一份報告，有的標題用「中共慘敗」，有的標題則是「美日台慘勝」。此外，台海兵推也有演進，最早兵推僅是共軍與國軍打，最近兵推則加入美軍，日本智庫兵推除了美軍，還有自衛隊。不過，所有兵推的共同特色，就是把戰場都設定在台灣。

既是兵推，還要設定中共犯台時間，也是各家說法不一。就像美軍高階將領對中共犯台能力的評估，從2024年到2027年，都有各自一套論點。此外，美軍將領本來只說中共犯台時間，現在也出現美軍與中共開打的時間預測。一名美國空軍上將近日便有份爭議的備忘錄，預測2025年美軍將與中共開戰，美國國防部隨後聲明這不代表五角大廈看法。

今年最受關注的一場兵推，是美國智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」在元月發布的《下一場戰爭的第一場戰役——模擬中國入侵台灣》，其兵推設定中共犯台時間是2026年，戰況相當慘烈。兵推結果是美國兩艘航母遭中共摧毀，1艘航母有5500名官兵，兩艘便超過1萬名官兵，如此慘重的傷亡還不曾在美軍近年作戰中見過。

預設台灣打輸後的兵推，更是驚悚；就像去年傳出美方不會讓台積電落到中共手中，只要中共占領台灣，美國就會炸毀台積電。但美方急忙否認有這種計畫。

說實在的，台海兵推滿天飛，並不是好事。現在是民進黨執政，兵推滿天飛，代表台灣有發生戰爭的風險，人民心中有憂心與陰影，想選舉的人，怎會好選？

此外，很多現役與退役的軍人一定常被周遭親友問及，中共究竟會不會打台灣？兩岸會不會有戰爭？面對各種兵推結果，或是中共犯台時間，國防部長邱國正已有一套因應說詞，他每次都說，各家說法都予尊重，國軍隨時備戰。

「兩岸會不會打仗？」不僅是邱國正到立法院備詢的必答題；作為「資深」的軍事記者，我也常被問，特別是在去年8月中共圍台軍演後。這是自1996年台海危機之後，不曾有過的事。

1996年台海危機期間，每天進報社必被問「中共打飛彈了沒？」或「中共今天會不會打？」從政治組主任、採訪主任或總編輯都會問；偏偏中共都是深夜才打飛彈，也只能坐在辦公桌乾等，等傳真機響。傳真機一響，代表中共打飛彈了，國防部發新聞稿說明。

去年8月中共圍台軍演，就如同1996年台海危機經驗的重演。希望不會再有下一次了。