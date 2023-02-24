美國眾議院「中國事務特別委員會」主席蓋拉格上周末密訪台灣4天，他接受媒體專訪時表示，希望今年夏天到台灣舉行台海安全相關的聽證會，其成果將有助眾議院議長麥卡錫和民主黨非裔領袖傑福瑞斯規畫訪台行，若成行，可能在明年初台灣總統大選之後。其實，這可視為美國再打台灣牌來進一步刺激北京。

日前在慕尼黑安全會議上，中共外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯交鋒，美方強勢警告中方不得賣致命性武器給俄羅斯，但王毅在台灣問題上一樣堅持立場，堅拒外國干涉內政，雙方各不相讓。這已形成美國打台灣牌，大陸打俄國牌的明顯格局。如今，雙方都且戰且走，互別苗頭。中方還有意提出俄烏戰爭的和平計畫，讓西方國家有所期待，如此也可增加中方的談判籌碼。

在俄烏戰事方面，美國採取的政策是小火煎熬，而不敢大舉進攻，深怕把普丁逼到牆角而使用核武。尤其歐洲國家更加擔心核爆威力的影響。但如何收拾殘局，目前只有大陸可以做出貢獻。除中俄關係友好之外，烏克蘭也對北京多所期待。兩周前，莫斯科先公布，中國大陸國家主席習近平將在春天到訪俄羅斯，但北京並未答腔。再者，若與烏克蘭政府先前抨擊西方國家態度消極的反應相比，基輔從未對北京惡言相向。這就是北京要看美方對台政策的進退而隨時因應。

如今蓋拉格等人的對台作為，明顯是在美中台的三邊對峙上火上澆油。蓋拉格為何必須秘密訪台？有何不可告人之事？美國國會聽證會為何要來台舉辦？而稱麥卡錫明年才訪台是否為障眼法？這些都攸關國家安全，蔡政府必須提出明確的立場，否則兩岸關係惡化又不知將伊於胡底！

美國會議員來台舉辦聽證會有損我國主權，北京也必然不會坐視，蔡政府不能任由美方擺布，否則，以當前兩岸的緊張情勢，加上美中敵意正不斷升高之際，台海擦槍走火的機率恐將快速上升。

如果麥卡錫延到明年台灣總統大選後再訪台，今年兩岸關係或許可避免劇變，但明年就得視大選結果才能判斷影響程度。若是賴清德當選總統，北京絕不會輕放美國再打台灣牌；若國民黨拿回政權，有機會透過兩岸事先的溝通取得諒解，化解可能的危機。屆時俄烏戰事的演變也會是一個重要變數。

麥卡錫的抗中牌已延後出手，但美國議員來台舉行聽證會仍在規畫中，這兩件事牽動兩岸關係的敏感神經，蔡政府不應只看表面外交的風光，國安風險才應該是最優先的考量。

（作者為亞太綜合研究院院長）