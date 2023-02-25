「我十分珍惜當下每個落地實施的規劃機會，大膽想像美好願景，細心規劃每一步，這是我很寶貴的收穫。」剛剛在台灣過完春節假期趕回大陸投入緊張工中的台青蔡震岳說，雖然剛到大陸這片土地不久，但在這裡，他看到了更多的風景和發展機會，「希望在這邊能更加融入，獲得更大的提升。」

近年來，福建省推出閩台鄉建鄉創項目，吸引更多的台灣設計團隊與社區營造團隊參與大陸鄉村振興進程。註冊在廈門翔安的台資企業——福建緣來生態農林有限公司（下稱「福建緣來」），已在漳州長泰巖溪鎮石銘村、平和九峰鎮福興村、華安仙都鎮送坑村等地參與三個鄉建鄉創規劃設計咨詢「陪護式」服務項目。

去年9月，剛從台灣建築設計專業畢業的蔡震岳，接下福建緣來遞出的橄欖枝，前往漳州駐村，入戶走訪村民、實地拍照測量、優化規劃方案，幾乎是他每天必修的功課。

蔡震岳說，他時常潛水於大陸各網絡論壇，對大陸並不「陌生」，但當初一想到要長駐大陸鄉村，還是思想鬥爭了許久才下定決心，「也想過來看看這裡的風景，尋找機會」。

「初到大陸，我就被這裡的建設規模震撼到了！」蔡震岳說，這一刻，他眼前彷彿再現當年第一次從南投老家到台北上大學時那種見世面的感覺。

即便已習慣台北這種大都市的繁華喧囂，他還是受到很大的衝擊，「感覺這裡每個地方都很大，無論是港口的集裝箱、好幾車道的路面，還是高架橋下的景觀規模，鱗次櫛比的高樓大廈等等，都讓人驚歎不已。」

未到石銘村之前，蔡震岳想像過大陸村落模樣，「大概跟台灣農村很像，可能比較落後吧？」但一到實地，他很快發現，除了沒有城市的熱鬧喧囂外，這裡的生活還是頗為方便，特別是通信體驗、移動支付，都跟城市沒啥兩樣。

「山下棲息著一座千年傳統古村落，村裡寬敞的大道四通八達，一排排房屋都刷著白牆，繪上了一幅幅精美的圖畫……」蔡震岳告訴記者，一走進長泰區巖溪鎮石銘村，他就彷彿置身在一幅美麗的鄉村油畫中。

長泰石銘村歷史悠久，東漢建安神醫董奉曾在此採藥行醫，留下許多美麗傳說，此地物產豐饒，石銘芋、鮮切花遠近聞名。近年來，這裡不斷優化鄉村環境，並利用得天獨厚的中草藥資源優勢，創建「翁婆峰」「翁婆情」等品牌，開發系列中草藥養生茶，打造致富「金藥方」。

作為閩台鄉建鄉創項目的台灣團隊，福建緣來主要是幫石銘村做好規劃設計。去年，其項目團隊開始進駐村裡調研，以便量身定制規劃設計方案，凸顯這個地方的特性。

台灣農業鄉村觀光發展協會理事長、福建緣來生態農林有限公司董事長暨芊秀介紹說，鄉建鄉創項目，旨在鄉村振興，更多的是要針對當地的產業發展。為讓設計方案能更好地服務當地產業，公司特地派人駐村，瞭解民情、產業特色，「只有親身體驗，才能做出有人情味的東西」。

蔡震岳就這樣在石銘等鄉村紮下身子，希望通過自己更細緻的「把脈」，為石銘村發掘出更多的特色產品，規劃出一條更加契合石銘村特色的鄉村振興之路。

他舉例說，石銘村的石銘芋很出名，但基本未有品牌，附加值也不高。經過調研，他覺得可以學習台灣「芋泥波波奶茶」「大湖草莓醬」的做法，研發適合年輕族群的加工產品，也打造地標品牌。

他還發現，村裡原本規劃建設的一個芋頭展館，鋼結構外形顯得比較冰冷、缺乏人情味，便提出建議說，「如果能利用村裡的老倉庫進行改造，更給人一種親切感、溫暖感」。

對於石銘村已有的中草藥園，蔡震岳正在考慮從研學角度加以規劃。他說，既然要做研學項目，就得考慮互動體驗項目，比如園區的亭子與廊道，除了設計故事展覽，還得考慮如何植入活動項目，增強體驗性。

在日復一日、不斷修改完善規劃設計工作之中，蔡震岳逐漸從最初枯燥單調的駐村生活感受到成就事業的樂趣與喜悅。

「我們就是要想盡辦法幫助當地村民，讓產業做價值提升，從第一產業變成第二三產業都結合起來，幫助村民把產業發展變得更好。」蔡震岳說，只有這樣，我們團隊的價值也才能真正得到體現。（楊伏山）

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