美國國務卿布林肯日前受邀參加大西洋月刊舉辦的烏俄戰事一周年線上活動。在與主講人進行訪談時，布林肯再次示警，表示截至目前為止雖然未見中國向俄羅斯提供致命性的軍事援助，但「有跡象顯示」中國正在考慮提供俄羅斯致命性軍事援助。言下之意，就是在暗示中方可能向俄羅斯提供軍武，意圖警告中國不要輕舉妄動。

可是就中國一貫的外交模式和中國國內高漲的民族情緒，布林肯此舉反而更像在挑釁中國，將中國推往俄羅斯的懷抱，讓中國和俄羅斯形成更緊密的陣營。而兩大陣營之間的對抗，正是一戰、二戰和冷戰期間的標準配備，也是最容易擦槍走火、引發戰爭的態勢。布林肯此舉恐怕於遏止戰爭無益，只是把全世界更加推往戰爭邊緣。

而在論及台海局勢時，布林肯也再次提及了台海穩定之於全球經濟的重要性。因為全球日常用品所需的半導體很多都出自台灣，一旦台海發生問題，就可能在某種程度上為全球經濟帶來災難性的後果。布林肯的這番話雖然已是老生常談，卻也正好呼應了近期國際金融圈對台海局勢的悲觀態度。巴菲特和美國前總統高爾的基金出清台積電ADR、其他外資賣超台積電，難保不是擔心戰爭可能爆發，所以預作打算。

不過對某些人來說，台海緊張的局勢反而提供了更大的政治舞台。現年38歲的美國眾議院中國委員會主席蓋拉格近日訪台，提出的一連串「建議」，乍看是在幫台灣出謀畫策，但未必不是在替他自己謀求政治紅利。畢竟他在2016年才選上眾議員、今年才當上新成立的中國委員會主席，美中對抗就是蓋拉格政治生涯得以崛起的最重要背景，而持續刺激中國，更是他在如今美國政治圈得以站穩腳跟的關鍵。意氣風發之下，他甚至大膽說出夏季要把美國眾院委員會的聽證會辦在台灣，根本把台灣當成美國屬地。這樣的政治人物，會是真心想幫台灣嗎？

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