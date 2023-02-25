俄烏戰爭屆滿一周年，中國大陸發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12項呼籲，《紐約時報》冷回：「老調重彈」！既未提出具體實行方案，也迴避許多敏感的字眼。不過，反覆檢視美國對俄烏戰爭的立場，除了繼續加碼提供武器、激勵烏克蘭把戰爭進行到底外，從未提出任何的和平解決烏克蘭危機的建議，不知道這算不算「老調重彈」？和平的老調重彈，不是總比重彈戰爭老調要來得好嗎？

外交部替代拜登闢謠的「毀滅台灣計畫」，不知算不算是老調重彈？這些日子有關台海戰爭的各種「兵推顯學」，不也是老調重彈？

兩岸統一是實現「中國夢」的重中之重。追求兩岸統一，是要將台灣融入兩岸中國的政治、經濟、社會和文化體系裡，而不是要收回一個哀鴻遍野、滿目瘡痍的疆土。因此，從理性抉擇模式看，武統，從來就不是選項，即使動武，台灣也不是軍事行動的TA。

北京與台北，心裡都很清楚，論軍事實力，台灣遠遠不是大陸的對手，台灣沒有意願、也沒有能力對大陸發動武力攻擊。只要台灣不對大陸發起軍事行動，大陸壓根不會對台動武。台灣之所以敢於向大陸叫囂叫陣，一是出於選舉勝利的考慮，一是依賴美國老爹幕後謀畫、當面鼓譟，也就是北京屢屢指責台灣的「倚美謀獨」。兩岸能否統一，關鍵不在能否制台，而在能否防止美國蠢動。中國老調早說過，打蛇打七寸，擒賊先擒王。鎮住了、拿住了美國，所謂「台灣問題」，迎刃而解。

拜登有沒有棄台毀台計畫？不重要！只要台灣按兵不動，記取伊拉克、阿富汗、烏克蘭的教訓，虛以委蛇，堅決不上美國挑釁鼓譟的當，共軍不攻台，台灣就毀滅不了。同理，美國若持續仇中反中，文攻武嚇、圍堵中國，兩強爆發軍事衝突，如何選擇戰場？直取日韓關島美國軍事基地為上策？還是武力犯台為上策？

下回兵推，別再重彈美國的老調，不了解中國人的思維，千萬別說中國的老調重彈沒新意！

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