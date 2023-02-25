農委會主委陳吉仲面對國內「缺蛋危機」金句噴發，竟稱冬天缺蛋是因民眾火鍋吃得太多，這場雞蛋之荒吹出一票政客逆行者，企圖掩蓋公共政策的客觀真實，建構一種影響民主政治的「瘋癲文明」。

法國60年代學者傅柯，在其著作《瘋癲與文明》指出一種「非理性」的文化向度，透過一種以自身為主的理性支配，卻將周遭一切封閉起來；如同陳吉仲面對外界指責只會掩耳盜鈴，細數缺蛋從禽流感到烏俄戰爭，如今就連火鍋也遭池魚之殃。

陳吉仲明知缺蛋將會伴隨高蛋價的窘境，成立「雞蛋國家隊」3年以來一事無成，如今不僅政策跳票，竟還公然胡言亂語，「缺蛋危機」凸顯的是成本、飼料、原物料大漲；陳吉仲現在才要「雞蛋進口」，行政院副院長鄭文燦甚至鬼扯「多元增蛋」，都沒看到南韓早已超前佈署進口雞蛋並抑制價格，難怪最後只能搬出「蓋火鍋」的話術。法國思想家帕斯卡有句名言：「人類必然會瘋顛到這種地步，即不瘋癲也只是另一種形式的瘋癲。」運用文化向度掩蓋客觀真實，企圖利用偏離（Bias）解讀來規避政治責任。

陳吉仲缺蛋說已經再現一場公共政策的「瘋癲文明」，政府官員只懂「搬鍋自保」，嚴重弱化公共政策的民生議題，看在大眾眼裡更是無言以對。

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