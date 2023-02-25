近日美菲、美台高層互動頻密，引發中共國防部發言人在2月23日記者會中指責「美國加劇地區緊張局勢、干擾地區和平穩定，是最大的亂源」、「台灣政府勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁」。面對共軍武力威懾，有專家學者分別建議美台無須過度刺激中共，以及共軍擾台頻率下降之觀察。

台美官方交流突破共軍威懾政策，共軍擾台升級加壓。（圖／作者陸文浩繪製）

國軍於2月21日、22日先後偵獲蘇-30戰機、運-8技偵機、運-8反潛機、殲-16戰機、殲-11戰機、彩虹-4無人機等，共機11、13架次分在台灣周邊空域活動；其中殲-16戰機2架連續兩天由廣東東南往巴士海峽後折返。

再者，23日國軍偵獲計有共機37架次，擾台規模愈來愈大；其中有殲-11戰機與殲-10戰機各2架、TB-001無人機1架、殲-16戰機4架、彩虹-4無人機與運-8反潛機及BZK-005無人機各1架，分在台灣海峽北端、中端、南端、台灣西南國際空域等12架次、共艦6艘次，持續在台海周邊海空域活動。期間彩虹-4無人機1架，由廣東東南經台灣西南國際空域、巴士海峽、台灣東南國際空域、進入西太平往北後折返，近期共軍動作有逐漸升溫趨勢。

首先，稍早美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於2月2日，依據美菲2014年達成的「加強防務合作協定」（EDCA），宣布美軍在原既有菲國5個基地後，再增加4個基地給予美軍使用。

近日隨著菲律賓海巡隊2月13日指責中國海警在南海兩度以「軍事級雷射光」瞄準菲方船隻，並且冒著與菲國船艦相撞，以阻饒菲方補給行動，造成中菲南海情勢緊張。美國海軍軍令部長吉爾迪（Mike Gilday）上將則於2月21、22日訪問馬尼拉，與菲律賓參謀總長、海軍司令等會面，商議如何促進美菲合作與南海區域安全及非傳統海上安全等議題。期間2月22日，依據我媒體引用軍事迷廣播航跡記錄，發現美國陸軍外包民用情偵機與P-8A巡邏機各一架、KC-135空中加油機及RC-135偵察機各兩架，在台灣西南國際空域活動。

依據上述美菲軍方高層互動、美機活動空域等，不排除共軍之殲-16戰機2架，連續兩天在2月21、22日在南海空域執行空中警巡活動，是向菲律賓示警，這是以往少有的情況。對此，中共國防部發言人譚克非在2月23日例行記者會上，嚴正指稱「美方不斷謀求在本地區加強軍事部署，圖謀搞陣營對抗，只會製造更多信任赤字和緊張對立」。

其次，據媒體報導美台國安高層會談雖然每年是例行會議，但過去都以極機密、且在華府以外的地方低調秘密舉行。但近日美台媒體於22至23日大肆報導，我國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮首次突破中共外交壓力，進入美國官方機構與美方高層進行會談前大秀向國際媒體示意之照片，顯不單純。

媒體報導我方代表還包括駐美代表蕭美琴、國防部副部長柏鴻輝、國安會副祕書長徐斯儉、總統府副祕書長黃重諺，與美方包括國務院亞太助卿康達、副助卿華自強、國防部印太事務助理部長瑞特納、上周訪台的副助理部長蔡斯、印太事務協調官坎貝爾、國安會中國事務主任杜如松、即將接任AIT主席的羅森柏格，AIT台北辦事處長孫曉雅等進行意見交換，甚至層級高至美國副國務卿雪蔓出席台美國安會談，顯示美國未來可能改變挺台方式。

當天共機瞬間由前一天之13架次激增至37架次，共艦3艘增至6艘次。期間中共具有中東地區實戰經驗的彩虹-3無人機升級版「彩虹-4無人機」，由台灣西南國際空域經巴士海峽進入西太平洋往北飛行後折返，徒增我空防的困擾。

最後，據網路中共「彩虹-4無人機」可掛載4種武器，包括空對地飛彈和衛星制導炸彈各2枚，兼具偵察與打擊能力之軍用無人機。巡航時間可達40小時、航程最遠達3500公里（約從廣東汕尾至美國關島距離）。筆者從近年之關注中發覺，共軍繞台已呈現從轟-6機群、特種軍事支援機型（運-8反潛機、空警-500預警機等），輪流替換為以軍事偵察無人機提升「偵察/打擊一體化」無人機，展現無人機遠距遙控、北斗衛星導航能力與打擊威懾力量。

日前日本防衛省統合幕僚監部發布，中共海軍052D型驅逐艦蘇州號/132、956E型驅逐艦杭州號/136，2月18日由東海經宮古海峽進入西太平洋活動。查詢前者為共軍東部戰區海軍第三驅逐艦支隊所屬兵力，檢視照片發現中共早期在廿世紀末向俄羅斯購買之現代級驅逐艦杭州號已經完成去俄製艦上武器與裝備，提升至具有中方先進之國產紅旗系列防空飛彈、鷹擊-12攻船飛彈、數據鏈路通訊、北斗導航、防空對海雷達、電子戰系統等，能與中共新型052D型驅逐艦改進版第三批之蘇州號進行海上編隊協同。

據此，可證明先前筆者推斷未來中共海軍圍台軍事威脅（請參考0216尚青論壇》共艦圍台模式調整 增兵了？），與原先第六驅逐艦支隊兵力進行輪替派遣或圍台支援，恐增添我海軍在台灣東部海域的壓力與負擔，我方應整合機動陸海空兵力對海攻擊兵力之應用與部署。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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