美國國務卿布林肯於美東時間23日受邀出席美國大西洋月刊的線上活動「俄烏戰爭：一年之後」時聲稱，國際社會如此關切台海危機，是因為這不是中國聲稱基於主權的內政問題，而是全世界的共同關切。

布林肯表示，全球每天有超過50%的貨櫃運輸通過台灣海峽，全球日常用品所需的半導體絕大部分由台灣生產。若台灣因為中國侵略面臨危機，將會對全球各國的經濟帶來災難性後果。

台海一旦發生戰事，必然會給世界帶來災難，各方都應該極力避免。但是布林肯公然宣稱台海問題不是中國內政問題，卻有把台灣推向戰火的風險。我外交部竟然發布新聞稿對布林肯的發言表示肯定與誠摯感謝。也有學者認為布林肯的言論彰顯民主自由的價值，給予中國最直接的反駁，代表美國的台海戰略已走向建設性的戰略清晰。

在俄烏戰爭屆滿一周年之際，外交部的聲明與學者的看法，更加凸顯了民進黨政府對兩岸問題的幼稚思維與一廂情願。

俄烏戰爭的起因，是與俄羅斯接壤的烏克蘭親美反俄，更試圖加入北約，使俄羅斯深感芒刺在背坐立難安。俄烏戰爭爆發後，美國強力軍援烏克蘭，表面上是維護國際正義，實際上是希望藉此戰爭，一舉削弱俄國實力，減低美國的戰略威脅。

美國利用烏克蘭反制俄羅斯，與利用台灣對抗中共如出一轍。中國大陸崛起後，美國深恐有朝一日中共將損害美國在全球的獨霸地位，甚至取而代之，於是極力遏阻大陸的發展。除了發動貿易戰、科技戰，也聯合亞太國家封鎖中共。於是將台灣作為阻攔中共的前哨。布林肯強調台海非中國內政的主要用意，就是創造美國直接介入兩岸問題的正當性。

布林肯此說，顯然是有意把兩岸問題國際化。然而此項言論代表的意涵極為危險，因為不但違背了美國的一中政策，也觸犯了中共的底線。

美國雖然沒有認同中共所主張的一中原則，但是在外交上承認中華人民共和國，並與中華民國斷交。所以美國的一中政策，事實上是認為兩岸問題是中國問題。如今布林肯聲稱台海問題不是中國內政問題，等於推翻了美國的一中政策。

中共從來沒有宣稱將無條件的對台動武。國民黨副主席夏立言日前赴大陸，再度確認兩岸都沒有動武的意圖。但是中共「反分裂國家法」卻明文指出動武的條件。如果台灣確定與大陸徹底分裂，將迫使中共以武力面對。

美國廣播節目主持人嘉蘭尼克森16日在推特發文稱，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更加災難性的事情，拜登回應說：「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」。雖然我外交部稱此係有心人士刻意破壞台美關係。AIT發言人也強調，美國對台灣的承諾堅若磐石，但美方迄今沒有正式否認毀台計畫。

俄烏戰爭的戰場在烏克蘭。開戰至今已經對烏克蘭造成極大的災難。可是美國仍然試圖以戰止戰，完全不顧戰火持續對烏克蘭帶來的損害。依此類推，美國很可能為了自己的國家利益，在必要時不顧台灣的死活。民進黨政府與其把台灣安全交給美國，不如慎防台灣被烏克蘭化。

（作者為退休大使）

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