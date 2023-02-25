有「千畝茶山、十里櫻花」美名的福建龍巖台灣農民創業園，每年2月櫻花盛開，總能吸引約50萬名遊客前往踏春，茶與櫻花是30位台灣農民在當地深耕10餘年的成果。自大陸提出鄉村振興戰略以來，農村發展快速，各地方政府尤其福建，借助台灣團隊引進農產品種植，並以文創理念推動建設，成為非常有特色的新農村。

大陸鄉村發展的機遇期

新出爐的大陸一號文件再度聚焦「三農」（農業、農村、農民）問題，這也是一號文件連續20年關注農業領域，顯示農業在大陸的重要基礎性地位。與往年不同的是，今年的一號文件首次提出「農業強國」，大陸將舉全社會之力振興鄉村。無論就疫後提振經濟擴大內需、縮小貧富差距，實現中共所承諾的「共同富裕」，或因應世界變局帶來的外部風險，急需保障糧食供應安全，都不難研判農業對大陸的重要性進一步上升。

長期以來，大陸雖是農業大國，卻稱不上農業強國。大陸崛起的這40多年間，鄉村地區發展較為緩慢，自中共十九大提出鄉村振興戰略，鄉村進步快速，但各地區之間差異很大。整體而言，大陸鄉村基礎設施、產業發展和農民收入水準等都有很大提升空間。今年的一號文件覆蓋鄉村產業發展、基礎設施、農業科技、脫貧攻堅、鄉村治理等9個方面，未來政策將向鄉村地區再傾斜，資金、人才、技術等將進一步加速向鄉村地區流動，大陸鄉村發展勢必迎來新的機遇期，這也為兩岸拓寬、升級農業合作提供了契機。

此次大陸一號文件設專章論述鄉村產業發展，台灣農業成熟度高、產業覆蓋全，已經實現了種植、生產、製作、包裝和產品輸送的成熟產業鏈，極大提高了農產品附加值，值得大陸借鑒。

大陸鄉村也正在積極延伸農產品產業鏈，精深加工企業越來越多，電商直播帶貨、產地直銷、定制生產等新模式也漸成潮流。3、4億的中產階級人口，是全球跨國公司都看重的目標消費群體，優質農產品在大陸也不缺市場和消費者，兩岸新農人可以打開思路，充分利用農業新科技和「互聯網+」，深挖產業潛力。

台灣農業為外界津津樂道的一大標籤是休閒和精緻農業，積累了豐富的人才、技術和經驗。大陸休閒農業近些年也風生水起，許多鄉村趁勢推出多條精品鄉村旅遊線路，也受到市場認可。數據顯示，即便受到疫情影響，2021年大陸鄉村遊客規模達到8萬6654萬人次，村均旅遊收入達3501.3萬元人民幣。

大陸為台農提供試驗田

今年大陸一號文件提出鄉村休閒旅遊精品工程計畫，推動鄉村民宿升級。民宿是台灣旅遊業的一張名片，許多大陸來台遊客心中都留下了「民宿情懷」。台灣經營者可以將「精而美」的經營哲學運用到大陸民宿建設和改造過程中，因地制宜打造富有特色的民宿，吸引更多遊客。大陸旅遊平台「攜程」的數據顯示，過去5年，大陸鄉村民宿數量年平均增長60%，鄉村民宿已經成為推動鄉村旅遊快速增長的核心力量。

今年大陸提出以文化產業振興鄉村規畫，福建龍巖台灣農民創業園早已實現。文化與農業結合，有助農業從實體經濟向體驗經濟轉型，提升農業產業價值，台灣將鄉村休閒產業開發、生態保育、文化遺產保護和地方文化再生有效結合，讓農業富有人文色彩的經驗，已經得到大陸關注和借鑒。

大陸已建設多個海峽兩岸農業合作試驗區、台灣農民創業園，兩岸還可以合作建設觀光農園，善用鄉村獨特的文化資源，將農業文化融入學習、體驗、消費與分享的多個環節，也可以打造文創農場、鄉村博物館等，禪楊農耕文明的現代價值。台灣農業擁有獨特的優勢，大陸鄉村為台企台農施展創意與才華提供了試驗田。天時、地利集齊，更為重要的是兩岸合作，以「人和」實現共贏。