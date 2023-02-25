前行政院發言人陳宗彥爆出接受業者性招待，面對這起足以動搖賴清德總統路的醜聞，整個國民黨不僅像個失魂的路人甲，唯一具體作為，還是跑到監察院要求給公道，形同請鬼拿藥單。下野近7年的國民黨，顯然到今天還不曉得如何替人民扮演忠誠的反對黨。

陳宗彥於17日被民眾黨立委揭露任職台南市府期間，涉嫌常態性接受酒店業者性招待，以協助在府內打通關，全案還衍生出台南地檢署的縱放問題。

由於陳宗彥當時是賴清德擔任市長時的民政局長，被視為核心左右手；因此，這起事件最核心的重點，不在於小芸有沒有空，而是極可能代表民進黨角逐下屆國家領導者的賴清德，是否有識人不明的問題？更甚者，假若賴清德早已知情，背後是否有共犯結構的可能，這些都有必要逐一釐清。

立法委員的職責是代表人民監督政府。國民黨擁有37席立委，是台灣最大在野黨，但面對陳宗彥事件，黨團先是在立院杯葛行政院長陳建仁的備詢，錯失最佳質詢時機；接著，整個黨除了台北市議員徐巧芯拿得出監聽譯文，幾乎就只能跟著既有資料人云亦云。

更難以置信的是，當法務部長蔡清祥放話要和在野黨「直球對決」，國民黨卻還天真地呼籲檢調依法偵辦；當陳建仁24日到立院備詢的這天，黨團又拿著「小芸是誰」的看板向監察院舉發陳宗彥，寄望早已淪為黨機器的監委幫忙追究法律、行政與政治責任。

國民黨把監督責任外包給公信力破產的政府自家人，這如果不是走不知路，就是虛與委蛇，用假動作搪塞人民渴求了解真相的期待。民進黨人敢如此有恃無恐、吃相難看，國民黨顯然是最大幫凶。