俄烏開戰一周年，戰場上炮火紛飛，戰場外也是唇槍舌劍。相比西方陣營旗幟鮮明地挺烏抗俄，中國大陸始終在各方之間閃轉騰挪。由於拒絕選邊站隊，一年來中國外交官屢屢遭到西方同行與媒體的詰難。最近華盛頓更是宣稱掌握了北京考慮向莫斯科提供武器的情報。2月24日，大陸外交部如期發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，一共提出了12項主張。與此同時，圍繞俄烏之戰的定性、走向與中國的應對之策，大陸民間也存在不小的分歧。

從原則層面的「尊重各國主權」，到操作維度的「保障糧食外運」，這12項主張基本上延續了過去一年來北京的態度，也非常政治正確。用中共最高外交官王毅的話來說，「爭取形成國際社會在烏克蘭問題上的最大公約數」。對此，作為直接當事方的烏克蘭官員稱「中國希望參與全球停止烏克蘭戰爭的努力，這是好跡象」，但也期待北京「更積極地支援烏克蘭」。美國白宮國家安全顧問沙利文就沒那麼客氣了，直言不諱「俄方可以止步於第一點，那就是尊重所有國家的主權」。有的大陸學者認為中方的主張缺乏可操作性，但也有人指出理念主張原本就不同於行動方案，中方接下來可能會有進一步的外交動作。

幾乎在中方公布立場文件的同時，歐洲對外關係協會也發布了一份民調結論。根據這家知名智庫對中國大陸民眾的調查，高達42%的受訪者認為戰爭越早結束越好，即使烏克蘭因此付出領土代價。支持烏克蘭收復全部失地的受訪者只有23%。在對俄羅斯的態度上，35%的受訪者肯定莫斯科是與北京利益和價值觀相近的盟友，44%的人認為俄羅斯是中方必須加以合作的戰略夥伴。在被問到「你認為美國／歐洲為什麼支援烏克蘭」時，分別有45%和40%的受訪者回答「為了維護西方的主導地位」。

當地時間2月23日，聯合國大會再次以壓倒性多數通過決議，要求俄羅斯從烏克蘭撤軍，北京不出意料再次投下了棄權票。在聯合國官方微信公眾號的評論區，大陸網友也再次爆發激烈爭論，似乎驗證了上述民調結果。不同於政府字斟句酌的外交辭令，網友們的發言直截了當。反對該決議的網友紛紛質問，「若不是北約的擴張，哪來的俄烏衝突？」、「聯合國要是早點斡旋烏克蘭保持獨立，不納粹化，會有這些事情嗎？」、「為什麼不是要求北約國家立即、徹底、無條件地停止所有對烏克蘭的軍事援助，並停止任何敵對俄羅斯的行動？」

支持該決議的網友也不甘示弱，「得道多助，失道寡助，俄羅斯應該立即無條件撤軍」、「聯大決議反映的只不過是基本的事實以及人類的良知和常識，當然也是一面照妖鏡」、「還是正直善良有正義感的中國人占大多數」。針對有人形容俄羅斯出兵是「正當防衛」，網友的反駁也乾脆利落─「到人家首都去正當防衛嗎？」

俄烏交戰一年，凸顯了大陸與西方在安全觀和秩序觀上的分歧，也加深了大陸輿論場上的裂痕。面對撲朔迷離的戰局，北京能否進一步提出切實可行的和平方案，又該如何彌合國內左右兩派的不同意見，值得持續關注。