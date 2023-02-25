日昨美國《華爾街日報》以「美國將擴大在台灣駐軍，訓練國軍因應中國的威脅」為題獨家報導，指出未來幾個月內美國可能把在台灣部署的美軍增加逾4倍；一年前在台美軍數量約為30名，未來幾個月內可能增加100至200名。《華爾街日報》為國際知名媒體，此一消息應非空穴來風，實值予關注。

《華爾街日報》強調，「此一擴大駐軍計畫係在來自中國的威脅不斷上升情況下，為台灣的軍隊開展培訓計劃，以加強台灣自衛所需能力；不過美國國防部一直不願公開此一擴大駐軍的訓練計劃，以避免激怒北京。」因此，這個計劃我國防部肯定會以「不予證實和不作評論」回應。

自1950年我政府自大陸撤退至台灣，到1979年美國與中華民國斷交期間，美國在台灣一直都有駐軍，人數最多的時候是1958年的823砲戰期間，曾多達1萬9千多人，包括陸海空三軍，其後逐年遞減。當時除設有美軍顧問團及美軍協防台灣司令部之外，還有海軍航空站、基地醫院、醫學中心、廣播電台、超市及官兵休閒度假中心等。

根據我國防部送交立法院的「110年中共軍力報告書」內容，明確指出中共犯台的7個可能時機，包含：1、台灣宣布獨立，2、明確朝向獨立，3、內部動盪不安，4、獲得核子武器，5、兩岸和平統一對話延遲，6、外國勢力介入島內事務，7、外國兵力進駐。民進黨前立委郭正亮曾指出，目前台灣已經有3個條件符合，例如第2、5、6項。

前述美國將擴大在台灣駐軍說法，雖不能與「外國兵力進駐」畫上等號，但其顯示的實質意義不容小覷。畢竟自俄烏戰爭爆發以來，美國在烏克蘭背後推波助瀾、搧風點火，各種共軍何時會武力犯台的預估甚囂塵上，因此也導致「今日烏克蘭就是明日的台灣」、「美國欲將台灣烏克蘭化」，以及美國期待利用台灣與大陸發生軍事衝突，打一場「代理人的戰爭」。

姑且先不論美國是否真的會擴大在台駐軍人數，即使真的增加至200人，這些美軍也只是穿著便服協助訓練台灣軍隊與提供技術服務，而絕非為我軍與共軍對抗作戰。未來萬一兩岸開火，美軍是否會立即馳援與我軍共同作戰，一直都是熱門話題。雖然口不擇言和老糊塗的拜登總統多次聲明「會派出軍隊協助台灣」，但隨後立即遭白宮發言人打臉否認，美國對兩岸仍採「戰略模糊」策略。

俄烏戰爭爆發後，根據「台灣民意基金會」去年3月公布的「俄烏戰爭、兩岸危機與台灣民主」民調結果，指出有7成8受訪者認為，單靠台灣自身力量不可能阻止中共佔領台灣，僅1成6覺得有可能；如果中共武力犯台，34.5%民眾相信美軍會參戰協防台灣、55.9％不相信。此一多數民眾不相信美軍會參戰協防台灣，與俄國出兵烏克蘭前之前的調查差距甚大。如果現在再做一次調查，不相信者的比例一定更高。

最近幾年民進黨政府向美國採購的武器，不僅數量極多、費用龐大，且性能也不斷精進提升；我國軍自然需要更多的美軍技術人員協助訓練和指導操作。但另一方面勢將引起北京不滿，在兩岸關係改善初露曙光的今天，實在是令人擔憂。

（作者為大學英文講師）