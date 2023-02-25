驚聞朱雲漢先生癌症辭世，享壽67歲，令人不勝哀痛和不捨。各界對他這位在國內外學術界享譽崇隆的中研院士和世界科學院士評價甚高，咸感英才早逝實為國家和社會的重大損失。

我因為曾為台北市議員20年，有機會在地方服務和為民喉舌。若從保存史料文獻、維護歷史建物、傳遞歷史人物精神以及與民興文化之利的角度來看，朱雲漢先生畢生最大的功業，我認為就是竭盡心力圓滿成就了「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」的闢園和營運。

經國先生從擔任國防部長、行政院長一直到總統職位都和家人在「七海寓所」總共居住了19年，蔣方良女士續住至民國93年。民國95年「七海寓所」登錄為台北市直轄市定古蹟，但封鎖關閉不對外開放。當時海峽兩岸人民交流熾熱，為數可觀的大陸觀光客絡繹不絕。我心裡想，若是能開放「七海寓所」讓民眾及海外觀光客參觀，親眼目睹領導中華民國創造經濟奇蹟成為亞洲四小龍之首的經國先生，他的居所也是與官員籌劃重大政策以及接見國外貴賓的官所，擺設如此簡單樸實無華，幾近簡陋的讓人不可置信。這和全世界國家領袖的官邸相比，經國先生的愛民親民平民低調作風，讓國人興起無盡的思念和愛戴他，相信來台的觀光客也會升起對他和對我們國家的敬意。

為了順應民眾強烈期待，民國97年和98年，我兩次相邀時任台北市文化局長和副市長的李永萍女士參加我在七海寓所旁主持的實地會勘和記者會，我要求職責管理維護歷史建物的台北市政府對外開放民眾參觀七海寓所，不能任由關閉不做處理。之後在議會持續質詢和關注這個議題。幾年過去了，突然接到經國基金會朱雲漢執行長要求會晤談事。他提出基金會初步構想擬維護和經營「七海寓所」。台北市政府歷年來對古蹟及歴史建物管理，限於預算短缺或人力不足，無論自營或委託管理，很難有讓人民感動和眼睛一亮的成績。有些歷史建物愈管理愈趨頹廢。再之後，我質詢的方向，就是要求市府評估依法辦理委外營運的可行性。

103年4月，郝龍斌主政的台北市政府與經國基金會正式簽訂「經國七海文化園區OT暨BOT案」，前後歴經8年的規劃施工，由原本劃定為直轄市古蹟的「七海寓所」暨「七海潭」，在馬英九總統指示高華柱國防部長協助下軍方讓地，擴大規模興建了「蔣經國總統圖書舘」和優美的環湖步道，以及由「信望愛基金會」建蓋的「旅遊中心」，使得「經國七海文化園區」更趨完整大氣，現代化功能齊備，成為國際矚目我國對外學術與文化交流的重要平台。

「經國七海紀念園區」的闢建和營運，朱雲漢先生是關鍵人物。他戳力從公有始有終，竭盡全力使命必達，是文人精忠報國的典範。民國111年1月22日，我看到錢復董事長主持開幕時的堅定欣喜，以及馬英九前總統等致詞時對經國先生的推崇，尤其是解除戒嚴、黨禁、報禁和開放兩岸人民交流，讓中華民國開啓了以深耕自由民主人權為核心價值的光明大道。

（作者為前台北市議員）

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