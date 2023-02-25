美國國務卿布林肯24日出席美大西洋月刊（The Atlantic）線上的活動，談到「全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是中國基於主權所稱的『內政』，而是確實攸關全世界。」若「台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果。」

布林肯的講話有待商榷究實之處，在於他是以美國目前的既定立場在講話。然則為何從卡特政府至歐巴馬政府，兩岸大致是處於和平時期，兩岸的關係即便有起伏，但皆在當時美國政府力行控管遠東危機的措施下，台海問題就算有危機，最後都趨於相對的平穩。

兩岸問題基本上是中國內戰的延續，中共從1949年起即開始「解放台灣」的政策，在1979年以前是以軍事為主，1979年以後是以和平統一為主。美國與中國大陸建交是在1979年1月1日，當時美國對大陸的政策是「接觸政策」，美國有求於中國大陸來對抗蘇聯，也希望將中國大陸納入美國所領導的國際體系。2001年支持中國大陸進入世界貿易組織（WTO），希望中國大陸經貿與世界接軌。

2001年911事件， 2008年自美國爆發的全世界金融危機，及長年以來的北朝鮮核武問題，皆需要中國大陸的協助控制，因而在2000年至2008年陳水扁執政時，搞烽火外交，一邊一國政策，美國對兩岸是希望雙方皆能自我克制，警告陳水扁勿走入法理台獨，導致台海有軍事危機。

2017年美國川普總統及2021年拜登總統主政，因中國大陸的崛起，產生美國世界第一強國與世界第二大經濟體中國之間的矛盾、競爭。美國採取對中國的全面嚇阻政策，包括經濟、貿易、關稅、科技、軍事的圍堵及制裁。

中美關係變化後，美國意識到台灣戰略地位的重要性，是美國遠東第一島鏈不可缺失的戰略據點。開始同意走台獨路線的民進黨蔡英文政府提升軍備採購，鼓勵台灣延長義務兵役至一年及訓練後備軍人。蔡政府全力配合，與美國共同實施圍堵及抗中政策。今日的台海危機是美國拜登政府及蔡英文共同踩踏大陸紅線的結果。

前美國眾議院裴洛西議長去年8月來台訪問，直接挑釁美國與中國大陸的建交公報，蔡政府願意配合，導致共軍進行圍島軍演，使中美及兩岸關係急轉直下。

去年11月印尼「習拜會」後本有緩和的跡象，但因氣球事件美國小題大做，咬定為中國的間諜氣球，事實上今年1月6日美國北美防空司令和美軍北方司令范赫克將軍說，「我的評估是，這個氣球對北美並沒有實際的軍事威脅。這是我作為北美防空司令部的職責，我不能立即採取行動，因為他並沒有顯示敵對行為或敵對意圖。」

中方在2月1日即宣告此是一民用高空熱氣球，因在不可抗力的情況下偏離航線誤入美國領空，表示遺憾。但布林肯直指該汽球為偵測汽球、間諜汽球，推遲2月5日赴北京的訪問，致使中美關係更加惡化。雖經2月18日王毅與布林肯在德國慕尼黑安全會議見面，但仍無兩國關係緩和跡象。

24日美國布林肯的講話似是而非，如果台海發生戰爭，當然會影響東亞，甚至全球的經濟。問題是為何會發生戰爭？主要來自於美國與民進黨政府的步步進逼，意欲碰撞中國大陸的最後底線。

到目前為止，中國大陸並未考慮對台用武，仍希望用和平方式解決兩岸的問題。美國若真心要維穩台海，首先要考慮如何維持和平，而非聯合蔡英文政府，共同挑釁中國大陸最後底線。

（作者為前海基會副祕書長）