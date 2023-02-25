俄烏戰爭周年之際，北京以大國之勢向世界各國提出《全球安全倡議》，此合乎習近平「實現中華民族偉大復興中國夢」的發展路徑，既有國內的發展目標，也兼有以強國之姿，影響國際政經秩序的想望。然而《倡議》對國際情勢與美中戰略競爭究竟產生何種效應，仍要從北京的意願、能力與手段、以及各國如何理解北京的目的等層面來觀察。

觀諸習近平時期外交戰略布局，在意願上，相較鄧小平至胡錦濤時期的「韜光養晦」更顯「主動積極」。隨著中國綜合實力的提升，積極承擔大國責任、參與國際治理，是北京回應民族情緒，滿足國家利益（如戰略物資籌獲、產能向外輸出）的重要手段。

在能力與手段上，北京大學國際關係學院王逸舟教授認為，「向國際社會提供多元公共產品（public good）」「創造性介入」國際事務，是中國邁向全球大國之路的重要措施。中共十八大後，習近平於2013年、金磚國家領導人第五峰會演講中便展現出「共同參與國際發展議程」的雄心，爾後「亞投行」、「一帶一路」、「人類命運共同體」，到日前《全球安全倡議》，皆是習時代的中國在對外經濟援助、派出維和部隊等措施外，「為解決人類問題貢獻中國智慧和中國方案」的嘗試。

從《全球安全倡議》的核心內容觀之，1.堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；2.堅持尊重各國主權、領土完整；3.堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；4.堅持重視各國合理安全關切；5.堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；6.堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全等「六個堅持」，乍看相當符合人類普世價值，理應廣受過國支持；然而《倡議》因涉及美中大國競爭格局下，中國國家戰略目標、國際統戰策略，以及扭轉中國國際形象等本位利益考量，故而國際間對北京發表《倡議》的意圖存有疑慮。

在美中大國競爭格局下，中國聯合「志同道合」的國家走不同於西方道路的意圖更為突出。或許《倡議》的目的誠如中共十九大報告所謂「為解決人類問題貢獻了中國智慧和中國方案」，然而2月22日，中共外事辦主任王毅在與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時所描繪的「建構無霸權的多極世界」，究竟是促成國際善治的解方？還是強化了強國各自拉幫結派，使得國際秩序更為分歧？

在烏俄戰爭期間，中國介入烏俄情勢時的表態，往往和俄羅斯站在同一陣線，使得國際社會對中國形成「戰爭幫凶」印象。《倡議》的提出，雖有調停目的，但相信中方也清楚自身的公信力有限；因此從統戰的角度思考，中方的次要目標恐更傾向藉由《倡議》以扭轉國際形象，或者藉此分化歐洲國家對美國援烏政策的支持。

綜合而言，國際社會對《全球安全倡議》之所以持保留態度，乃因為中國的呼籲和實際行動往往存有落差所致。既然中國外長秦剛在發表《倡議》時提及，「敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』。」那麼誠如日前美國外交政策全國委員會訪問亞洲後，建議中方「應嘗試在蔡英文總統任期內打通溝通渠道」的呼籲。中國作為負責任的大國，既以和平為念，更有責任以身作則，落實「透過對話和協商，以和平方式解決爭端」的精神，處理好中國與周邊印太國家之間的歧異。

（作者為海基會前董事長）