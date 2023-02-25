2月是一年當中最短的一個月份，但在台灣，卻永遠是一個最折騰、最難熬的一個月份。折騰、難熬的原因就在於一個「228」，全台的人民撕裂、對立成兩個陣營，用仇恨的眼光，彼此互相攻詰、憎視，沒完沒了。

228是台灣歷史上的一個悲劇，但如果我們僅僅將此視為當初本省人、外省人互相傷害、各有死傷的一場災難，卻又是太看輕它的意義了。228真正的悲劇，並不在當年的當下，1947年的2月27日到5月16日，受害的人也不止是在當時犧牲的生命，而是漫長的、無盡的延續至今，更可能往未來延伸下去，而永遠挑動、刺激著全台灣2300萬人敏感的神經，鎖定的鬧鐘時間一到，就像是草螟仔弄雞公般，開始亂跳起來的宿命。

每年的228，政壇上一定充斥著各種不同叫囂的聲音，網路上無論是正是反的文章，多到看不完。距離228發生的1947年，已經有78年了，為其道歉、昭雪、平反、賠償、紀念的時間，也有將近30年以上，但是，到目前為止，228總還是如魔鬼的笛音一般，按時響起，形成魔咒，怨念、悲情，張牙舞爪的盤旋在台灣的天空上，尤其每逢大小選舉年，更是如暴雨烈火般沖刷、燒燬掉台灣人好容易才培養出的人性善良面。

歷史，當然是應該還原其真相的；但真相豈真的就如目前流傳的許多正反不同論調的書籍所顯示出來的「如假包換」？多數人都是道聽塗說、先入為主的，因此，只要能站在主流趨勢、掌控發聲的管道，就儼然能代表了「真相」，而且還悍然地排擠其他異議的聲音，企圖以法律加以消泯。國民黨當初將228定調成「叛亂」、民進黨將之定位成「迫害」，其實都援用了相同的手段，歷史的真相，是掌權者說了算，但你真的以為他們是為了追求歷史的真相嗎？無非都是一種權力爭奪的手段而已。

歷史，從來是不可能還原的，所謂真相，就是只要你相信，它就是真的。因此，爭權奪利者用盡各種手段，就是企圖讓一些既無工夫去蒐集、分析、研判史料，又缺乏獨立思辨能力的民眾，相信這就是真的，而且是唯一的。然後，利用此一虛假的真相厚植其勢力，並鼓吹仇恨、批判政敵、箝制言論。

228是歷史，是全台灣人民所曾經度過的一段慘痛經驗，還原的目的，在於記取教訓、寬恕諒解，以免蹈前車的覆轍，這才是紀念真正的意義所在，也才是台灣人應該共有的228。

但是，目前的情況卻是，228成了少數爭逐權力者的尚方寶劍，劍鋒所挾持者，無非仇恨二字而已，而其鋒刃所向，卻不僅是其政敵首攖其鋒，甚且是迴刃向全台灣的老百姓。在歷經70餘年之後，原應逐漸消弭，且實際上已幾乎早就消弭的恨妒之心，再度如野火延燒，終將成焚城烈火，使台灣淪胥以滅。

當228成為政治的提款機時，228就只是被政治利用的工具，這不是我們台灣人民的228，而是他們，那一群邪惡的政治動物的228。

（作者為大學退休教授）