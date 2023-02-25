台灣號稱是新聞自由國家，但各式各樣傳播媒體呈現的聲音，卻多在幫執政當局幫腔，擔當其宣傳喉舌或者政治打手的角色。媒體和名嘴淪為宣傳工具，其實正是毀棄新聞自由的行徑，他們日以繼夜在愚化民眾對環境變化與真實情況的認知，毒化民主政治體系中自由而開放的公共論壇機能，弱化體系趨吉避凶的自我調適能力。這正是台灣國安的一大危機，長此以往，不無產生「毀台」效應之虞。

綠媒鼓譟 不顧身家性命

最近爆出的美國「毀滅台灣」計畫的傳聞，暴露了台灣綠媒及其附隨名嘴實已深度淪為官方應聲蟲，嚴重干擾民眾對國家安全相關議題正確而完整的認知，從而扭曲民眾對事與理的判斷，以及對國家生存發展之道的明智抉擇。由於這幫媒體和名嘴彌天蓋地的催眠與洗腦，以致在此烏克蘭戰爭爆發周年之際，仍有許多民眾未看清美國推台灣走向烏克蘭的事實，不知美國處心積慮利用台灣引發台海戰爭，硬把台灣推向戰爭漩渦，讓台灣成為削弱中國大陸整體實力的工具，即使台灣慘遭浩劫也在所不惜。

台灣對美國拖垮中國的利用價值近似於烏克蘭，協防過程可對中方產生牽制與拖垮作用，一旦抵擋不住，則予以毀滅，這是完全符合其利益的最壞狀況想定。最近爆出的「毀台計畫」，雖尚未獲得證實，但一如先前傳出的美國在最後關頭不惜炸毀台積電以免為中國所用的計畫一樣，有其明確的來源，並非空穴來風，值得台灣朝野警惕。然而，綠媒及一幫無良名嘴仍然不分青紅皂白，毫無保留地附和官方說法，並且不遺餘力地攻擊傳播這個訊息的人。他們企圖剝奪民眾知悉事實真相的權利，不容許有一絲「疑美」的思維，只要對美國及民進黨政府盲信、盲從就好。然而這樣跟著鼓吹台海戰爭，難道不知道戰爭的慘狀，不在乎家人親屬的身家性命？

其實，蔡政府及綠媒、名嘴對於「毀台」計畫近乎歇斯底里的反應，正是極度心虛的表現。俄烏戰爭之後，全球地緣政治對抗加劇，烏克蘭的勇猛抵禦與北約國家的順從跟進，使得美國的戰略自信更強，美國更加確信利用台灣牽制中國之計可行，美中戰略對抗隨而益加上升。表面上看，美國對台灣的防衛支持趨於堅定，實際上將台灣打造為刺蝟島以消耗中國的意圖更加清晰。然而，民進黨政府的「親美反中」路線是其票房保證，其正確性一旦被懷疑，必將造成民眾支持度的崩解，所以必須全力否定與駁斥。

適度疑美 才能趨吉避凶

國與國間交往合作都是立基於國家利益的盤算上，而各國自身與他國的利益有別，即使不衝突，也不盡相同，即使是鐵桿兄弟，如英美或是美日之間，國家利益殊異也是天經地義的，美台之間的歧異可能更大。為此而站在自身的主體性立場上，衡量彼此之間是否有利害衝突，研判對方政策動機是否確實有利於我，都是正常而必要的，也不必然妨礙雙方共同戰略利益的合作。民進黨卻把「疑美」視為罪惡，不容探究「毀台計畫」的可能性與潛在的危害性，無非是其愚民政策的具體表現，要民眾跟官方一樣盲人騎馬。

俄烏戰爆發一年，眾多民眾已經看穿美國根本是把台灣當作美中爭霸戰裡可用的棋子，必要時可以棄之。台灣的政府、傳媒和民眾都應有自保意識，牢牢站在全民生命財產安全的立場上，把握最高國家利益之所在，深切體認美國與台灣的國家利益無法在不同時空環境下始終保持一致。因此，認清兩方國家利益之間潛在的分歧，保持警覺，隨時審視，機動調節，毋寧是趨吉避凶之所必要，斷無對他國承諾盲信之理。

美國是否真有「毀台計畫」難以證實，但美國國務卿布林肯又再度放話，說全球非常擔心台海爆發危機，還鼓吹這並非中國內政問題，刻意把台灣問題國際化，這正是引燃戰火的意圖之一。提醒台灣朝野必須戒慎恐懼，知所辨析，因此不但要「疑美」，也要對政府宣傳和媒體、名嘴的諸多妄言保持懷疑，不要對他們可能造成的「毀台」惡行盲目跟進，否則可能為國家與人民帶來難以彌補的災難。