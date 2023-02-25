蔡政府執政數年來一直標榜綠能政策，又在台南沙崙插旗綠能科技示範場域，放眼望去，盡是滿鋪的太陽能板。直到學甲發生88槍槍擊案、台南市議長選舉行賄、台南市政府經發局長陳凱凌以及行政院前發言人陳宗彥接受性招待爆發前，誰也沒想到，高大尚的潔淨綠能竟也如此地黃與黑。

台南染黃與燻黑乃長期政治人物與地方勢力共謀彼此最大利益的結果。熟悉民進黨運作的人士指出，每位民代如要爭取黨職，如市黨部代表，必須要掌握至少200張黨員票，故掀起人頭黨員的需求，也就有許多「金主」幫忙政治人物養黨員。其衍生的弊病之一，是黨員身分黑黃混雜，造成了政治人物與兄弟稱兄道弟，如台南市議長邱莉莉出道時，亦拜當年黑白道上皆為大哥的Kuro為乾爹。弊病之二則是政治人物須幫金主喬事，形成了利益分贓的共生結構。

當民進黨全面執政後，藉由宣揚進步價值，合理汲取國家資源，大撒幣至自己派系，再享受業者供奉；有黑黃背景的金主也跟著漂綠，享受多重補貼如綠色金融低利貸款，甚至包裝綠能題材上櫃上市，進一步向社會大眾吸金。於是，從中央到地方，上下交相賊，性、權、錢三者盤根錯節，牢不可破。

另外，由於台南市在野黨長期積弱不振，無法形成有效監督，且不喬事不會有地方勢力「贊助」，無法壯大。於是，少數在野黨議員被民進黨收買，以分食台南光電及土地開發下的蠅頭小利，如這次議長選舉中跑票的3位國民黨議員。故民進黨政客在台南可說是橫行無阻，即使間歇有像林仲斌這樣願意任事的檢察官，最後亦不敵檢警高層考量自身前途，選擇「蓋案」，大事終究化無事。

在許添財與蘇煥智執政時期，台南縣市尚未合併，彼此尚有競爭，故派系鬥爭未染上如此黃黑色彩。至賴清德當選市長後，賴系人馬獨大，如南鐵東移的土地開發案，落入賴系建商。黃偉哲則是喬事其來有自，如立委期間的大創案、市長時的納骨塔案及陳凱凌收賄案，但因設有防火牆，屢屢擦身而過。

而性醜聞更是台南民進黨人的識別碼，2018年參選市議員的黃偉展在選舉時被爆出不只有小三、小四、還有小五。早在王定宇立委被爆出軌發言人顏若芳前，地方上都知道這不是他的第一次，只是他的劈腿史隨著官位越來越高，越形噤聲。另一位賴系立委也與前助理過從甚密，地方上傳得沸沸揚揚。民進黨人已將台南建成性樂園。

88槍擊案主嫌已遣返回台，南檢會如何讓環繞在光電產業旁的黑金與色情無所遁形，浮出水面？我們且拭目以待。我其實不敢抱太大希望，如同陳凱凌收賄案，檢方已掛線監聽數月之久，卻在選後才展開搜索，美其名不影響選舉，但更像韓片《金權性內幕》鄭雨盛飾演的檢察官，利用手中資料押寶勝利者，而不作為。

試想，若檢方在選前展開搜索，黃偉哲今日是否能安坐市長位？但光電與土地開發利益龐大，民進黨輸不起，故選後搜索，可能只是民進黨因明年大選權力傾軋的檯面化而已。

而更令人痛心的是，這些漂綠的黃黑金主為了賺取台電購電費，四處搜括土地，直接鋪蓋太陽能板。土壤學大師陳尊賢教授告訴我，這些土壤缺乏陽光照射，所流失的碳匯遠遠大於光電的減碳，而且對土地的破壞是不可逆的。民進黨靠親近土地和環保理念起家，贏取人民信任，如今卻是扼殺台灣這富饒且美麗土地的元凶，豈不令人悽悽！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）