華夏中國由農轉商的征程，有其暖身運動，下面的簡要故事，或可視為暖身之始。

在葡萄牙入於16世紀初東來中國的時候，英國的主要目標在歐洲地區的爭雄，如公元1588年（明萬曆16）之擊敗西班牙無敵艦隊，而後官民一體向外發展。公元1600（明萬曆28）年成立東印度公司，介入經營印度。公元1620年（明萬曆48），五月花號清教徒抵美殖民。而後國內有內戰，斯圖亞特王朝復僻；接著光榮革命。18世紀的公元1763年（清乾隆28），在北美擊敗法國；公元1784（清乾隆49）英荷第四次戰取代荷蘭為海上霸主，這時的英國，已成歐洲第一大國，就想到東方的中國了。

公元1792年（清乾隆57）9月26日，英國政府正式任命曾出使俄國並擔任過印度孟加拉長官的喬治‧馬戛爾尼（George Macartney）為正使，喬治‧斯旦東（George Thomas Staunton）為副使，以賀乾隆帝80大壽為名，出使中國。使團由1艘軍艦及2艘補給船組成，隨員80餘人，包括天文數學家、藝術家、醫生，和700名官兵，所攜「貢品」有天文、地理儀器、圖書、毯氈、軍用品、車輛、模形船等，總計600箱，俱為精品，以表先進及虔誠。

公元1793年（清乾隆58）6月19日，使團船隊抵達廣州後北上。乾隆對英國「朝貢」使團前來恭賀壽辰，頗感欣慰，下令要體面接待使團，以示天朝懷柔之恩。但乾隆帝對馬戛爾尼自稱「欽差」感到不悅，下旨應改稱「貢使」，進貢的使臣是也。

馬戛爾尼一行抵北京後先在頤和園下榻5天，後赴百多公里外乾隆承德避暑地晉謁。但問題來了，晉謁時馬戛爾尼不願行磕頭跪拜禮，乾隆讓步同意馬戛爾尼以單膝下跪禮解決。馬戛爾尼呈遞國書及禮物，包括：前膛槍、望遠鏡、地球儀等天文學儀器、鐘錶和一艘英國最先進的110門炮艦模型。乾隆在展看禮物後評論稱：「所稱奇異之物，只覺視等平常耳」；馬加爾尼本人，則驚嘆頤和園宮中的物品，不輸於英國訪華團帶來的禮物，證明當時雙方高層的物質差距，並不很大。

請注意，此時乾隆已83歲高齡，仍設宴款待使團，席後，興緻仍高，賦詩一首記錄這一盛事，詩的水平當然比不上毛主席，就藏其拙不記了，其最後一句是：

懷遠薄來而厚往，衷深保泰以持盈。

可見薄來厚往，持盈保泰，是當年清廷的外交原則，而做生意或貿易，似非優先事項，而馬戛爾尼代表的英國，則正好相反。

英使團自承德返回北京，希望商談貿易和交換使節等事，皆未能得到回覆。轉向軍機大臣和珅商量，和珅請英方把請求寫成備忘錄呈上，英方請求的內容如下：

1、將貿易擴展到舟山、寧波和天津；

2、依照俄羅斯人之先例，允許英商在北京設立貨棧，以銷售貨物；

3、在舟山附近指定一座小島供英商居住、存貨和停泊船隻；

4、在廣州附近指定一小塊地供英商居住，並允許其自由來往廣州和澳門；

5、取消或降低廣州與澳門之間的關稅；

6、明確訂定並公開英商應繳的稅額，不另加徵收。

清廷當然不准其所請啦。在乾隆回覆英王喬治三世（King George III）的回信中（稱敕書、敕諭，表示對下屬的命令），概要有：

天朝物產豐盈，無所不有，原不藉外夷貨物以通有無…，今爾使臣於定例之外，多有陳乞，大乖仰體天朝加惠遠人、撫育四夷之道。

…

「爾國王惟當善體朕意，益勵款誠，永矢恭順，以保義爾有邦，共享太平之福。」並告誡英王，如果英船駛至浙江、天津，清朝必定驅逐。以上整體的應答，和乾隆皇帝席散後那句詩的詩意，倒吻合一致。馬戛爾尼的浩大使團等一票人士，能不鎩羽而歸，都灰頭土臉地，返回英倫。為什麼英國人要用熱臉去貼清朝的冷屁股呢？原來和前述的「馬百萬」遊記有關。在公元1792（清乾隆57）年英國馬戛爾尼使團啟航赴中國前，歐洲受「馬百萬」遊記影響，近乎瘋狂的「中國熱」已經百年。

在100多年的「中國熱」期間，歐洲社會各界熱衷於模仿中國的藝術風格和生活習俗，以致形成一種被稱為「秦漢風」（Chinoiserie）的時尚。這時尚直接導致了絲綢、瓷器、茶葉等中國商品大量湧入歐洲，現在的絲路，目的地豈不都在歐洲，讓當時從事中歐貿易的商人們大發橫財。

前文提到荷蘭在公元1602（明神宗萬曆30）年，學英國設立東印度公司，90年後的公元1692（清聖祖康熙30）年時，荷蘭東印度公司贏利總額，已超過1億法鎊，遠把英國經營印度的東印度公司，甩在後面一大截。英國於公元1784（乾隆49）年擊敗荷蘭取代為海上霸主，眼看著這巨大的商業利益，當然要派使臣前來用熱臉貼冷屁股啦。