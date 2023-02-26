免費運轉的餐廳，能維持多久？在我看來，可能不出半年就要倒閉。但在這裡，他們為武漢人提供免費午餐八年，風雨無阻，全年無休。

這裡是——雨花齋。

前些時間，我在機緣巧合之下瞭解到雨花齋這家店，和讀者朋友們一起捐出一輛蒸飯車，解決了雨花齋的燃眉之急。

大家也會好奇，雨花齋是如何運作的？雨花齋的經營者、義工又是什麼狀態？

昨天我又一次探訪雨花齋，成為義工中的一員。在這裡，跟大家分享分享我的經歷，也歡迎大家親自到店瞭解情況。

01 家人，回家吃飯

「雨花齋」其實是一個概念，最初由浙江建德廣安禪寺前住持文全長老提出，意在「面向老人，免費吃素」。

現在全國的雨花齋數量已超過700家，但每一家店之間並沒有組織關係。

沒有經濟控制、沒有組織調度，完全依靠各地的愛心人士自發建立，又憑著各界社會力量盡力維持。

武漢江漢路雨花齋。（作者提供）

武漢第一家雨花齋在循禮門開業，從2014年不斷堅持，後來又新增了南湖店。

而我探訪的這家雨花齋位於江漢路，是由這些曾在「老店」服務過的義工一起開辦的。

它並不是最繁華的那條街上，而是在附近世紀江尚一個很不起眼的角落裡。這裡離花樓社區、民生社區等老舊小區距離更近，每天到店用餐的除了賣菜翁、流浪漢、殘障人士外，更多的是普通的老人。

「剛開業的時候，每天可以提供三四百份飯菜，」江漢路店雨花齋的店主李憶蘭回憶，「現在每天中餐的數量維持在250份上下。」

「週末、節假日來的人會少一些，很多老人和家人一同用餐，就不會來我們這了。」

疫情後，雨花齋一改堂食，主要提供外帶。往往還不到11時開餐，店門口就已經排起長隊。於是，義工老師們給排隊的「顧客」們一一提供號碼牌，讓大家先避避風，等開餐了再來。

「來了都是家人，歡迎回家吃飯」彷彿是義工老師們的「口頭禪」。

遞上每一份米飯、每一碗菜品，伴隨著「歡迎回家」的溫暖，無論是義工老師還是顧客，都如一家人般，笑呵呵地嘮嘮家常。

吃完飯還沒飽，可以來加飯加菜；想換換口味，可以再來一碗甜湯。

不少義工甚至記住了常客，打飯時會看著時間嘮叨「都過十一點半了，XX怎麼還沒來」。

昨天，當我正接過碗，詢問「要不要醃菜和辣椒」時，黃老師叫住我：「她是啞巴，直接把碗拿過來就好。」

一邊打菜還一邊跟身邊的石老師談天：「『啞巴』昨天好像沒過來勒。」

於是石師傅給她的碗裡又多加了一份米飯。

在雨花齋，店長李憶蘭被義工老師們親切地稱作「姑媽」。我最初還很疑惑：哪兩個字？是店長的名字嗎？

義工老師們說，就是親人的那個「姑媽」，這是愛稱。「雨花齋裡，大家都是家人。」

02 傳承，物盡其用

在雨花齋，姑媽念叨最多的家人，就是「周大家長」。

周群，也就是「大家長」，是雨花齋曾經的頂樑柱，全身心投入著雨花齋的工作。買菜、買設備、做飯、供餐都是親力親為，還將自己的大半積蓄全部投入到雨花齋的日常運轉中。

昨天上午擇菜苔，我正準備把葉子扔掉時，姑媽另外拿了一個簍子，專門用來放葉子。

「菜苔葉子……能吃嗎？」長這麼大，我是真的沒吃過菜苔葉子。

而且這次愛心人士足足捐了這麼多菜苔，也沒必要留葉子吧。

姑媽解釋說：「這葉子，可都是寶。剁碎了，做醃菜吃，可香可香。」

「而且這都是好菜苔啊，洪山菜苔，怎麼能浪費呢？大家長啊，曾經可是專挑不新鮮的菜買。」

這就讓人更不解了，為什麼要挑不新鮮的菜買？

「最不新鮮的菜，我們一般不會買嘛，所以最後就會剩下來。菜販子肯定也都把剩下來的扔掉，那這些菜就浪費掉了。大家長就是專挑這些可能會被扔掉的買。」

大家長的人生哲學就是「物盡其用」。不是「各司其職」，而是「絕不浪費」——我要是不買，它被扔掉了，用處就沒地方發揮了；我買下來，它就能發揮全部的價值。

這讓我想起，上次去換新蒸飯車時，我讓安裝師傅檢修了舊的蒸飯車。

安裝師傅仔細看了看，疑惑道：「這車用了多少年了，怎麼老化得這麼嚴重？」

義工陳老師說：「2017年才用啊。」

「這就怪了，即使是天天用，也不至於這樣啊？」

現在明白了。當時設備採購時，大家長一定買的是二手機器吧。

現在，「物盡其用」的觀念也繼續在雨花齋傳遞。

用餐盡量光盤，隨手關水關燈，舊設備只要不影響使用，能不換新就不換新……

中午的飯菜，小鍋小鍋炒，有需求再做新的，盡可能全部送出。

每一點每一滴，不能浪費。

03 餐桌，繼續傳遞

雨花齋輸出與接受的善意，源源不斷；而這張免費的素食餐桌，也在繼續擴張。

2018年，石老師還是排隊領餐中的一員，依靠雨花齋這份中飯度日。現在，他也成為了義工的一員，日常值守在雨花齋，還在廚房忙碌。

「生活……好很多了！」雨花齋，成為他安頓自己的地方。

在媒體的曝光下，更多人瞭解到雨花齋深受感動，也紛紛前來成為義工。

但現在，雨花齋每天固定來的義工其實不多。除了風雨無阻的姑媽，很多義工老師平時也要上班，多數是週六週日才「回家看看」。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）