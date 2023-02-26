近期中國外交系統先後有兩大重要發表，先是嚴厲批評美國霸權霸道霸凌及其危害；後則在俄烏惡戰周年之際，表達關於政治解決烏克蘭危機的政治立場。

前者，中國採用「戰前檄文」式的語態發表「六大霸權說」，強烈指責美國長期在世界各地的政治、軍事、經濟、科技、文化等領域肆意妄為、窮兵黷武、巧取豪奪、壟斷打壓、蠱惑人心，霸權心態可議。

文中言及之處，無不質疑美國自二戰結束以來，在各個時期不斷濫用霸權地位，於世界各處進行強權統治的劣跡。並一一列出近年美國針對性地對中國進行打壓的事蹟。文章發表的動機，除是有幾分受害者心態的痛訴，更似欲藉歷史喚醒曾受美國霸凌的國家，一同反對一切形式的霸權主義與強權政治。

後者，當前特定國際輿論不斷質疑俄中合流正在發生，中國似乎有意「以正視聽」，就優先重要性依序臚列14條立場，首條開宗明義闡明「尊重各國主權立場」，其後一一補充立場如：摒棄冷戰思維；停火止戰；啟動和談；解決人道危機；保護平民與戰俘；維護核電站安全；減少戰略風險；保障糧食外運；停止單邊制裁；確保產業鏈供應鏈穩定；推動戰後重建。

一言以蔽之，中國直接表達不願在俄烏戰爭中選邊站的立場。從第一條就拋出國際關係的壓艙石「尊重各國主權」天條來看，中國意在表明「依法不依人」的國家長期原則，依國際法而不依短期國家利益游移立場。其所要強調者，在於呼籲世界各國應致力恢復固往國際秩序，即以主權國家為主的國際社會秩序不容任意變動，俄羅斯如此，美國亦不例外。

批評美國霸權、霸道、霸凌與烏克蘭的14大立場兩份聲明，實是一體兩面，皆是中國不滿美國雙重標準、針對性對待中國而來。不過，顯然中國再度撲空，二文發表之後，美國依然在所不聞、不問。美國國務卿布林肯隨後聲稱，國際社會關切台海可能爆發危機，因為這並非「中國聲稱基於主權的內政問題」，而是全世界的共同關切。

布氏此言不啻是將中國在俄烏戰爭的首要立場—「尊重各國主權」暗喻不挺俄國侵略行為的用心抵銷，更隱約暗示美國有能力將中國內政問題國際化。對中國而言，形同是一種情緒勒贖，將台灣問題當作兩國博弈籌碼進行一場滿天喊價。

面對美國擺出「依人不依法」的單極霸權地位，中國能做的極其有限。顯然國際社會的潛規則依舊是叢林法則，而非各國平等。中國在大國政治的權力展現能力仍然有很長的路要走。

中國或該重新複習習近平說過的:「打鐵還需自身硬」。中國如欲重新建立並鞏固主權國家原則的固有國際秩序，必須將自身提升為全方面都足堪與美國比擬的大國，才有能力改變搖搖欲墜中的世界現狀。

《左傳》：「匹夫無罪，懷璧其罪」。對台灣而言，被美國拿來當作是全世界共同關切的焦點，如同在亂世求寶、懷璧其罪，無疑是取禍亂之端，誠非善策。執政者倘因此迷失於虛無的國際道義假象中，不思借鑒烏克蘭迄今仍不得北約義軍入境相援的現實案例，則台灣危矣不遠。

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