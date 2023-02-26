賴清德現在在民進黨內，儼然是2024唯一人選。但是，現在除了一些可能的黑金未爆彈以外，他認為，掃除美國的「疑賴論」，跟增加黨內跨派系信任，是最重要的課題。

賴清德從工具箱找出來的，是「蔡規賴隨」。既然你們都相信蔡英文，那，我就照蔡英文那一套好了。

於是，現在消息傳出，要把蔡英文2021年國慶講話的四個堅持，列入民進黨黨綱，變成神主牌。用蔡英文的四個堅持，當作符咒來「避邪」。來回味一下，這威風凜凜的四個堅持，其實是如何的不倫不類。

第一個，永遠堅持自由民主的憲政體制。這裡，關鍵字是「自由民主」，跟「憲政體制」。這是要強調，台灣是美國自由民主陣營的一分子。「憲政體制」，是強調台灣的存在是「體制現狀」。但是，這裡的講的「憲政」，其實是否認1996年以前中華民國的一種「怪獸憲政」。也就是，只要台灣人自己選總統，這就是憲政。其他法理我不管。

第二個，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。堅持互不隸屬，就是堅持兩國論。妥妥的台獨，沒什麼好洗地的。

第三個，堅持主權不容侵犯併吞。這延續前一題的兩國論。既然是兩國，當然主權互不隸屬。

所以任何有關國家統一的事，就變成是「侵犯併吞」了。

第四個，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。這是把中華民國，改換國號為「中華民國台灣」。偷天換日，把台灣變成一個國家。所以國家統一， 不是兩岸14億人民的事。而是要台灣2300萬人說了算。

蔡英文的四個堅持，從頭到尾沒有台灣獨立。但是字字句句，緊扣台灣獨立。這就是美國跟台灣當局的共識。不講台獨，做的都是台獨的事。

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