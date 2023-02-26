1947年2月27日至5月16日，在台灣島上爆發的228事件，先是本省民眾發起暴動殺害外省民眾

接著外省當權者發動軍隊鎮壓，造成本省民眾死傷。

有很多人對228事件，有許多錯誤的認知。

第一，228事件只有本省人受難，外省人沒有受難，而且是加害者。

真相是，本省人受難人數2290人，外省人受難人數2643人，外省人受難人數比本省人多，而且認定「受難標準」，本省人的認定標準比外省人寬得太多。因為本省人只要被羈押超過一個小時，就算受難，外省人則必須受傷送到醫院，才算受難，外省人遭到本省人羈押則不算受難。

第二，228事件受難都有受到賠償。

真相是，本省人受難都有受到賠償，總金額72億元，外省人受難則一毛錢都未獲賠償，賠償金額0元。

第三，228事件是外省人對本省人的大屠殺。

真相是，本省人死亡681人，失縱177人，合計856人，外省人死亡432人，失縱85人，合計517人，以當時的本外省人口數而言，外省人的死亡率遠高於本省人。

第四，228事件是國民黨對台灣人的大屠殺。

真相是，當時國民黨內也殺成一團，親陳儀的派系和反陳儀的派系殺成一團，國民黨的《中央日報》在台灣被禁止發行，國民黨省黨部幹部被逮捕歐打，三民主義青年團組織民兵反陳儀政府，被陳儀殺害的陳復志和陳澄波，都是國民黨員。

再者這種黨內外殺成混亂局面，並沒有任何外國記者、傳教士、商人、官員，看到或拍到有「打屠殺」的跡證，只有美國間諜葛超智這麼說，但葛超智不久就被美國國務院，以不實報告被開除且永不錄用，但他寫的謊話連篇的《被出賣的台灣》，卻被台獨分子和民進黨奉為聖經。

第五，本省人因228死亡人數上萬人，甚至數十萬人。

真相是，這些說法有的來自陳寬政和李喬的推估，說本省人死亡人數有1、2萬人之多，完全是胡說八道。

因為1947年剛好是台灣島，爆發天花和結核病的時間，共計死亡20258人，而且成年男女死亡人數相當，所以男女性死亡率都比其他年度高。

228事件死亡人數以男性為主，所以陳寬政和李喬的估計完全是鬼扯。林邑軒和吳駿盛的估計則科學多了，他們把1947年本省人男性死亡率扣除女性死亡率，超出的部分才是男性超額死亡率，如認定位因228事件死亡，則死亡人數最多只有1512人。

何況男性死亡率在每個年度，都高於女性死亡率，1512人的估計數已經過高，反而二二八基金會的852人更可靠，最多也不會超過1994年台灣省文獻會統計的1023人。

外省人死亡和失蹤517人，確定是低估很多，因為當時外省民眾在台無家屬，無戶口且死亡時無證件，都以無名屍首處理。

第六，蔣介石是228元凶。

真相是，這是徹底的謊言和誣賴，當時的蔣介石忙著打延安的共產黨，3月1日晚上才在日記上寫下，「台灣群眾為反對紙菸專賣等，起而仇殺內地各省之同胞」，接著還下令陳儀不得報復。

問題是2月28日當天，台北市街頭就躺著100多具，被本省暴民殺害的外省人屍體，這些本省暴民是不是「元凶」？有些暴民後來還申請到「賠償」，歷史真相經常是非不明，但莫此為甚。（作者為前立委）

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