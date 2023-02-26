前行政院發言人陳宗彥遭爆料，涉嫌在11年前任職台南市政府期間涉黃，並為酒店業者喬事等，已於日前火速請辭。由於相關案情涉及的不只是陳宗彥個人的私德問題，而可能與當時的台南市府團隊有關，而當時的台南市長賴清德，目前擔任副總統兼任民進黨黨主席，且極有可能代表民進黨競逐2024年總統大位，因而此案備受關注。於此同時，台南88槍擊案嫌犯也從大陸遣返，此案牽涉到台南光電利益和政治的糾葛，風波仍持續延燒。

陳宗彥案 燒向賴清德

根據民代及媒體爆料，陳宗彥之前擔任台南市政府新聞及國際關係處處長時，曾涉嫌接受人稱「豆哥」的酒店業者王孝瑋性招待，並配合展店，向市府經發局及工務局關說。外界不解，陳宗彥怎麼會有這麼大的權力可以向平行單位施壓，懷疑身為市長的賴清德是否知情。

此外，本案另一名綽號「歐哥」的酒店業者連恆之後竟轉戰光電業，不但使案情更加複雜，也令人聯想到去年九合一大選時，台南爆發的「88槍擊案」，因為這起槍擊事件也和綠能光電的利益糾紛有關，甚至牽扯到台南議長選舉。

88槍擊案的案發地點之一是時任民進黨中執委郭再欽所出售的廠房，而郭再欽2015年時因涉及「學甲爐碴案」遭到偵辦，但獲不起訴；後經地方環保人士檢舉，檢方重啟調查，在2022年九合一大選後，遭台南地檢署依違反《廢清法》等罪嫌提起公訴，郭也辭去了民進黨中執委。

陳宗彥是賴清德的嫡系人馬，以致不少人認為，陳宗彥案是民進黨內部的派系鬥爭，爆料陳宗彥其實是劍指賴清德，當然相關人士都否認這種說法。然而，無論陳宗彥案是否有所謂的背後藏鏡人，以及是否是為了警告賴清德，本案和郭再欽的爐碴案都是發生在賴清德擔任台南市長期間，若說當時賴清德完全無所悉，那也未免太昏聵了；但若是他當時已有所聽聞，又為何會放任事態發展到不可收拾，以致若干年後成為可能拖累其政治布局的重大醜聞呢？

賴清德在2010年當選台南改制後的第一屆大台南市長，2014年以72.9％、台南選舉史上最高得票率連任，並強調會做滿4年任期，但是2017年即應總統蔡英文之邀，北上擔任行政院長，落跑市長之譏四起。因民進黨2018年九合一大選挫敗，賴清德於2019年初請辭負責。

桃竹工程 換人才揭弊

賴清德或許有意憑藉著政治表現參選2024總統大位，然而，他在目前的副總統任內並無明顯建樹，在行政院長任內又因一例一休、「功德院」等多項爭議，民調其實並不突出；一般認為，賴清德最重要的參選優勢是台南市長政績，因為他在任內贏得「賴神」之譽。不料，事過境遷之後，外界才發現賴清德主掌台南市時，其實早已弊端叢生，只是一直被掩蓋得很好罷了。

之前同樣由民進黨主政的新竹市和桃園市，也在去年九合一大選、政黨輪替前後被爆出各種弊端。新任新竹市長高虹安上任後持續挖掘新竹棒球場弊端，發現這座在前市長林智堅任內修建、工程費由3.5億元暴增近12億元的球場，表面之下竟暗藏廢棄電線和大型磚石，且積水長時間無法消退，顯然偷工減料的問題十分嚴重。

桃園市長張善政上任後，也發現桃園市的公共工程弊端叢生，除了選前就已爆發的八德運動中心羽球場天花板骨牌式大量掉落之外，選後又陸續爆出蘆竹區民進黨籍市議員涉及國小空調採購案回扣案、竹圍遊艇碼頭啟用僅半年就有一半已經損壞不堪使用等。此外，張善政上任後發現，營運量不高的桃捷竟有4位副總，比雙北還多，且其專業能力與背景多跟捷運無關，因此砍掉了3位。類似的不當人事酬庸還有多少，恐仍待細查。

賴清德、鄭文燦與林智堅曾經是民進黨閃亮的政治明星，也都曾榮獲所謂的「五星市長」美譽，不料卸任前後卻被陸續爆出直接或間接的黑料，如此「金玉其外、敗絮其中」，除了令人民極度失望之外，也提醒外界，長期執政很容易造成官官相護、官商勾結，只有更換不同黨的執政者才有機會揭露治理的真相，從中央到地方都是如此，政黨輪替確實是必要的。