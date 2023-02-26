2月24日，烏克蘭危機已屆一年。這場俄烏之間的局部武裝衝突，不僅讓交戰雙方損失慘重，拖累歐洲大陸深陷其中，也加劇全球經濟衰退，對國際體系亦造成結構性衝擊，影響深遠。筆者以為，烏克蘭危機周年之際應重思和平的意義和路徑。

其一，和平是各個國家的最大公約數。每個個體價值的實現、國家繁榮安寧、世界發展與進步，都離不開和平這一基礎。和平如同陽光和空氣，失去方知珍貴。核時代「一損俱損」的邏輯，讓世界更應慎思戰爭。聯合國秘書長古特雷斯曾警告說，人類與核武器毀滅世界只有「一個誤解」或「一個誤判」的距離。

烏克蘭危機周年之際，世界需合力阻止地區安全形勢惡化，共同尋求「治本」之策。各國在呼籲和平、維護和平、為和平設置「護欄」、建立有效調解機制上還有大量工作可做。

21日，中國外交部發佈《全球安全倡議概念文件》，重申「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」。24日，中國外交部發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，就停火止戰、啟動和談、推動戰後重建等提出了倡議和方案，並表示中方願意發揮建設性作用，值得世界重視。

其二、槍響之後沒有贏家。無論各方立場如何，只要進入戰爭模式，就意味著「雙輸」。俄烏戰事中，雙方陣亡士兵數、死亡平民數、受傷士兵數多達數十萬，數字背後是無數家庭破碎、民眾流離失所。即便烏克蘭受到了西方大量武器援助和聲援，即便美國總統拜登親自訪問基輔慰問加油，但是別忘了，戰場還是在烏克蘭，直面戰爭的依然是烏克蘭人民。

其三、和平的方向盤必須緊握在自己手中。在任何時代，戰爭都是一國的政策選項，也沒有任何事件比戰爭更能影響一國國運。《孫子兵法》開篇即說，兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

在和平與戰爭的天平中間，夾雜著政黨私利、軍工群體私利和他國私利，如何避免「被綁架」上戰場，值得深思。軍火商的字典裡沒有和平；政黨的考量或只有選票而未見得是民眾長久福祉；在世界地緣政治博弈中，各國都有自己的算盤。美國希望借這場衝突持續消耗乃至摧毀俄羅斯的國家實力。德、英等歐洲國家雖追隨美國參與對俄制裁和援助烏克蘭，但本身亦是這場戰事的受害者。

國家間的合縱連橫，並不會一成不變，隨著國家利益、國際局勢的發展變化也會變化。和平並不能完全寄希望於他國。美國可以策劃炸毀「北溪」系列管道，「毀滅台灣計劃」是「失言」還是真心話也就真假難辨。對任何國家、任何地區、任何政黨來說，殊為寶貴的都是戰略自主。

其四，最好的止戰工具絕不僅僅是軍事實力，而是民族、民眾之間深刻的理解交融和聯結。不戰而屈人之兵，善之善者也。但止戰靠的不僅是戰略威懾，還有贏得人心。回看兩國戰爭緣起，北約東擴是導致衝突爆發的最直接原因。如果烏克蘭當初沒有全面倒向西方，如果俄烏之間能夠抓住此前諸多融冰和扭轉關係的時機，歷史或會改寫，同民族兄弟之間相互殺戮的悲劇或可以避免。

和平並不容易，它是人類的一種選擇和智慧。和平亦不等同於沒有戰爭，不戰只是一種暫時的消極和平狀態。為了持久的和平與安寧，世界還需要積極的和平觀。通過對話而不是對抗，通過團結而不是孤立，通過整體安全的維護而不是「二分法」思維下你贏我輸的安全觀來達到積極和平。周年之際，積極和平任重道遠。（作者為大陸資深時政評論員）

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