刑事局從大陸押解涉及台南88槍擊案的2名主嫌返台，展現兩岸重新開啟共打合作的模式，只不過，在民進黨政治抗中的意識形態作祟下，兩岸關係何時能夠春暖花開？此次兩岸共打已出現回溫契機，就看民進黨政府怎麼善用了。

發生在去年底九合一大選前夕的學甲槍擊案，不僅造成檢警士氣低落，背後牽扯出的光電利益及黑金政治掛勾，更讓民進黨在選戰中大敗，甚至威脅到以台南為本命區的副總統賴清德未來的政治前途，在警方重整隊伍之後，掌握主嫌潛逃大陸情資，總算出現曙光。

過去兩岸警方透過彼此互訪交流，讓共打機制保持通暢，在高度默契和互信基礎下，大陸不再是台灣犯罪者的天堂，並透過海外共打機制給予詐騙集團當頭棒喝，不過，民進黨執政後，兩岸關係冰凍，共打隨之降溫，詐騙集團氣焰死灰復燃，也讓國人被騙案件居高不下，打詐淪為形式口號。

近年美中戰略對峙，兩岸交流幾乎全面停擺，但民進黨抗中保台策略在九合一選戰中失效，賴清德在參選民進黨主席的政見發表會中提出「和平保台」主張，大陸也在疫情解封後，釋出盼兩岸各領域交流合作常態化的融冰訊息，就看蔡政府如何給予善意回應。

此次共打在我方提供訊息，大陸逮人並主動通知我方赴陸押解嫌犯的情況下順利完成。國台辦強調這是大陸為打擊犯罪，依法做出穩妥處理；陸委會也肯定本案再次展現兩岸警察機關多年來持續累積的良好基礎與合作績效。惟兩岸合作必須透過交流建立常態機制，此刻蔡政府坐而言不如起而行，可從航點開放適時遞出橄欖枝，好讓兩岸交流早日回溫。