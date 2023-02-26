ChatGPT人工智能AI，成為國際上超過1億人每天詢問的對象。如果人類的「詢問」等同某種「祈求」，如今AI已經超過任何宗教，成為最新回應這個人世間的「第一大神」！一旦倘若詢問ChatGPT關於「兩岸何時打仗」、「兩岸因何而戰」、「如何阻止兩岸打仗」，獲得的AI回答也非常耐人尋味。

ChatGPT在「分析」或「預測」的敘述邏輯上其實有著相當差異，也因此一旦涉及兩岸戰爭主題，若具體加入「請分析」或「請預測」的字眼，也經常有迥異答案。尤其一旦加上「北京／中共是否將發動……」、「美國／拜登是否想毀滅台灣……」等等各類敘述字眼，都會讓ChatGPT的AI邏輯陷入巨大的回應陷阱或矛盾，最終甚至含糊或拒絕進一步回答。

人工智能AI其實追蹤記錄了「人類無數被發布過的思考紀錄」，但也會從「回應、對話」中萃取某種彷彿主觀回應的「角度、態度」。比如最近許多中國大陸線上訪問者非常敵意地責問「中國何時統一台灣」？最終反而被AI打臉回覆「誰統一誰還不一定」，確實非常有趣！

但倘若加上一些「敘述句前提」，比如「參考中共與美國策動並參與戰爭的歷史經驗」，再請ChatGPT分析並預測「台灣是否將發生戰爭」、「中共是否將發動台海戰爭」、「美國是否將介入台海戰爭」，顯然人工智能AI就會給出的是「多數人們所共同擔憂的答案」了！

人工智能AI本身的「思考」，資料內容當然仍舊是來自以互聯網為主的浩瀚數據為基礎，但AI神經演算的「判斷」與「描述」，在針對「兩岸戰爭」的主題方面，「內容、角度、敘述」顯然更傾向歐美與中國大陸「長期發布於網路」的相關研究、新聞與資料，幾乎不見台灣方面的思考角度。

也因此，詢問ChatGPT「兩岸何時打仗」？這些系列「對話」的經驗並非湊熱鬧瞎整，反而確實帶來許多歸納與反思。特別是人工智能AI特別適合「精準邏輯鋪陳的發問」，一旦將因果關係、主敘述與副詞子句都清晰描述，AI萃取歸納的分析往往發人深省，有時確實幾乎彷彿是來上一段「神明的規勸」了！值得有興趣思考兩岸關係的人們試試，而且最好以英文敘述發問為主。

很多人最近印象深刻的，可能是關於ChatGPT一旦涉及「台灣資料信息」的錯誤率頗高！甚至連縣市首長是誰都搞錯，凸顯出在國際全球浩瀚無盡的海量信息中，台灣的資訊一方面「寡小如斗井」，另方面與「國際交集極低」的無奈事實。民進黨這些年其實只做了「大外宣」，並沒有認真推動台灣的「國際交流」，這也是為何即使涉及「兩岸戰爭、台灣戰爭」的重要主題，也難以從ChatGPT獲得「台灣視角的描述」。

一如台灣在兩岸戰爭的「現實命運」上，民進黨政府如今僅有「亦步亦趨跟隨美國」，台灣民眾無法自主未來，彷彿大海飄萍，是生是死全看北京與華府喜怒一念之間的情緒臉色！許多國際局勢與軍事專家都主張2023、2027年的美國、台灣「總統大選」前後，將是兩岸戰爭凶險的危機高峰，連ChatGPT也引用不少，兩岸決策動輒株連萬千，實在要分外謹慎了。