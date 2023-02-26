ChatGPT紅遍全球，具有聊天對話、答疑解難等功能，突破了傳統AI的程式化交流方式，具有一定的理解力和邏輯性，其表現更接近人腦，實現了AI從數據資訊向解決方案的過渡，微軟創辦人比爾蓋茲稱許ChatGPT，認為其歷史意義不亞於PC或互聯網的誕生。

ChatGPT紅遍全球

ChatGPT對人類的挑戰和機遇並存，它使得人類對資訊數據的處理速度與能力都大大提高，將衍生出各個細分領域的ChatGPT，並加快各個領域與AI的深度融合，比如推動人機對話在醫療、金融、教育等眾多情境下的深入應用，使相關行業的服務效率提升、人力成本降低。但也會對不少行業帶來顛覆性作用，譬如傳統搜索引擎，將改變其商業模式。

ChatGPT的普及應用，將降低工程師、翻譯員、撰稿者、遊戲製作人員等職業的門檻，一些職業將無可避免地被取代，對教育、學術領域會產生雙刃劍的衝擊，一些大學和學術期刊已禁止或限制使用ChatGPT。更重要的議題是ChatGPT可能製造、衍伸的政治風險，及道德倫理及相關的規範等，都需要嚴肅的探討。

ChatGPT是先進對話式AI，以「GPT-3.5」大型語言模型為根基，它的爆紅代表AI基礎模型已進入新的技術典範，其核心要素涉及基礎算力、人工智慧模型、數據幾個維度。目前，AI基礎模型訓練都需要有足夠規模的、海量的訓練數據以及支撐運行的算力，其成本高昂，亦考驗各經濟體的實力。

從大數據資源看，大陸擁有全世界規模最大的網友數量和豐富的應用情境，在數據積累方面具有明顯優勢，在基礎模型技術上也有深入的探索，但必須承認在底層技術、基礎架構上，多由歐美網路巨頭掌握，有「卡脖子」的隱患，業界評估尚需兩年左右時間才能趕上先進技術。大陸近期發布的《2022年北京人工智能產業發展白皮書》顯示，北京今年將支持產業龍頭打造媲美ChatGPT的大模型，構建開源架構和通用大模型的應用生態。

在算力等基礎設施建設層面，大陸正在加速布局。《智能計算中心創新發展指南》顯示，超過30個大陸城市正在建設或提出建設智算中心，整體布局以東部地區為主，並逐漸向中西部地區拓展。該指南預測，「十四五」期間，在智算中心實現80%應用水準的情況下，這些城市對智算中心的投資，將帶動人工智慧核心產業增長約2.9至3.4倍。

值得關注的是，大陸AI應用領域的創新步伐走得很快，屬於世界領先群。已有多家公司將ChatGPT的技術整合到自身產品中，或推出類似軟體服務。百度版ChatGPT「文心一言」預計下月推出、阿里版ChatGPT進入內測階段；京東將推出產業版ChatGPT「ChatJD」，運用於零售和金融領域，應用情境包括人機對話、用戶意圖理解和情感分類等。360、科大訊飛等人工智慧公司也已在相關領域布局。

共同迎接AI新紀元

今年大陸春節檔熱映的科幻電影《流浪地球2》和動畫片《熊出沒·伴我「熊芯」》等，其情節與內容都貫穿了AI思維、應用和所帶來的思考，反映AI已經浸入大陸社會生活多個方面及未來的潛力。

PC時代台灣是全球IT發展最快地區之一，遺憾錯過網路時代，進入AI時代務必抓住機遇。台灣晶片等科技硬體發展領先世界，但AI軟體發展落後，人才亦嫌不足，AI技術需要大量運用的投注和進展，台灣受限於市場規模，這方面可以考慮與大陸優勢互補。

兩岸有制度與理念上的差距，但同屬中華文化，ChatGPT雖提供中文版本，但在大數據來源的限制及中西方文化差異等因素下，中文ChatGPT勢必水土不服，這是兩岸可以合作、建立共識的契機，兩岸應有合作的空間。迎接AI新紀元，兩岸不僅是賽跑者，更可以是彼此的扶持者，圍繞AI的技術創新、數據開放與成果應用，兩岸業界有許多可以相互學習、共享與合作之處。