中共20屆二中全會正在北京召開，除了確定20大後中共總書記習近平安排的黨政領導名單，將提交3月5日召開的「全國人大會議」表決外，最重要的無疑是審議《黨和國家機構改革方案》。人事名單意外的可能性不大，但外界更好奇的是，這部「機構改革」方案和5年前中共19大後提出的有何不同？何以事經5年還要再提？目的是什麼？

其實從去年20大報告內容可瞧見端倪。20大報告和19大最大的不同是，20大提到89次「安全」這一關鍵詞，相較19大的55次顯然是「重中之重」，且20大將「確保國家安全和社會穩定」單獨成篇，這意味習近平審酌內外形勢後，突出今後「國安」將是第一要務。從近期海內外評論可見，這次機構改革確實凸顯習近平強調的「總體國家安全觀」頂層設計。

除了政治報告之外，近來傳出國安機構改革方面，公安部、國安部將脫離國務院系統，成立新的中共中央內務委員會，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜、乃至民政部社會組織管理等功能。若對照未進政治局的公安部長王小洪，20大後卻成為中央書記處書記，如此特殊的安排，或意味身兼政法委副書記的王小洪，在未來內務委員會將有一席之地、甚至掌舵的可能。

20大後黨務人事敲定，「兩會」將確定國務院等政務系統人事，這是今年「兩會」受矚目的原因，但影響更深遠的卻是「機構改革」。《新華社》日前提到機構改革「精神」曾說：「要以加強黨中央集中統一領導，統籌黨中央、全國人大、國務院、全國政協等機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革。」可預見在習近平第三任期，「舉國體制」將體現在「以黨領政」、「以黨代政」精神上。換句話說，大陸高層應是為「雙百」、「中國夢」，頂層設計了集中精力辦大事的體制，以因應海內外的挑戰。

然而建構新制後，挑戰恐難憑空消失，中央內務委員會成立後與中央政法委、國安委如何分工？地方收權後，如何激勵市場機制復甦？19大後機構改革是「大部制」，國務院機構如國新辦、僑辦併入黨的中宣部、統戰部。另外，省以下國稅地稅機構合併，將地方財政稅收納入中央。從過去經驗看，鄧小平透過「簡政放權」激勵民間經濟活力，英國前首相柴契爾以減少政府干預激勵資本的活力與效率。強化中央干預對市場經濟帶來的影響，應是日後的觀察指標。

去年，山西省的6小縣進行機構改革試點，將4千人公務員體系壓縮到3千人以下，保持不超過人口的5%，顯見解決經濟難題、緩解財政壓力是改革的重點。疫後經濟能否復甦？組織調整能否帶來更大效率？在在考驗今年「兩會」的決議。（作者為資深媒體人）