依據中國國家統計局上個月公布的數據，中國去年（2022）人口負成長，為過去61年來首度。去年出生人口956萬人，死亡人口1041萬人，去年底的中國總人口因此較2021年下降85萬，成為14億1180萬人。人口負成長，除了降低整體消費力之外，常因其減少勞動力而引發對經濟成長下滑的疑慮。

因為疫情和清零政策，中國的人口負成長相較於原先預期的時間更快來到。是否可能在短期內回復轉正，有待觀察；但長期而言，中國自然人口負成長，卻已是不可逆的趨勢；最主要原因在於出生率的持續下滑。

去年（2022）中國的粗出生率創下最低紀錄，僅為6.77（每1000個人平均6.77個新生人口）。此外，中國的出生率已有相當一段時間低於全球主要國家，例如2021年的中國粗出生率7.52，相較於英國10.08，美國11.06，甚至印度的16.42，差距甚大。預期印度將在今年(2023)超過中國，成為全球人口最多的國家，實不足奇。 (台灣2021年粗出生率為6，2022年僅小幅提升至6.3，當然也是問題)

提高出生率，因此是中國近年來的重要政策，但效果可能有限。經過長達35年的「一胎化政策」後，中國社會普遍見到獨生子女一人，爸爸媽媽兩人，祖父母及外祖父母四人等「頭重腳輕」的家庭人口結構。這些「一胎化世代」下的獨生子女，未來全面成長為20至40歲的年輕人時，除了人數已較上一代幾乎減半之外，他們對上一代及上上一代照顧或撫養的責任將更大，也因此更沒有餘裕生育下一代。

因此，即使一胎化政策已在2013年被二胎化政策取代，也即使前年推出鼓勵三胎化之租稅減免或現金補助政策，但長期趨勢的扭轉已成為極艱鉅的挑戰。

只是，人口出生率下滑，當然也不僅是中國，更是許多國家所共同面對的問題，包括日本、韓國、德國、丹麥，甚至台灣；但這些國家的經濟成長卻未必隨之下降。或是說，有許多國家人口並不多，但經濟力卻很強；因此問題的關鍵，其實並不單是在於出生人數是否小於死亡人數，而是在於其是否造成勞動人口的下滑。事實上，政策的作為在此議題上具有極大的影響力量。

以中國來說，長期以來吸引大量外人直接投資，其中一個重要因素就是中國的人口紅利。因為具有充沛的就業年齡人口，因此提供給多國籍企業豐富的勞動生產力，以及相對低廉的工資；這也是造就中國長期以來成為「世界工廠」的前提。但是人口紅利一旦消失，中國「勞力密集產業」的優勢將面對更多挑戰；尤其印度、印尼、越南等國，都有較中國更加年輕的勞動力，因此中國若不能在人口負成長的趨勢下，順勢加速產業轉型，吸引更多「資本及技術密集產業」的國際投資，則出生率的降低就也將會帶來經濟力的下滑。

但值得注意的是，出生率的下降並不必然帶來勞動力的減少。例如，若能加強教育及職能訓練，提升一個國家的平均勞動生產力，則即使勞動人口減少，工資上升，但這個國家對「外人投資」的吸引力也可能不減反增。或是若建構較佳的社會安全網，讓就業勞工能減少後顧之憂，提升整體勞動參與率，也有幫助；德國許多政策，值得參考學習。

另外在對外政策上，若採開放態度歡迎白領藍領外籍人員進駐甚至移民，則出生率及勞動力也可能可以脫鉤。聯合國在一份人口報告中指出，在2000年至2020年的20年間，對高所得的國家而言，總人口的增長較多源於移民的增加，較少源於「出生大於死亡」的自然人口增加；但有趣的對照則是對所得較低的國家而言，人口的增加則主要源於自然人口增加。因此當一個國家的出生率下降時，移民政策更應積極開放，以彌補勞動人口之流失。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）