農委會主委陳吉仲終於對這一波自去年11月延燒至今的缺蛋潮道歉。然而，除了提出一套老調重彈的理由說明為什麼會缺蛋之外，他還預告3月之後將會開始缺白雞肉。不難預料，屆時國人習慣食用的雞腿、雞翅和雞排等，恐怕都會漲價了。

對此，陳吉仲建議國人可以改為食用土雞肉、鴨肉、國產農漁畜產品等。他說，如此一來，「不但有助於提高糧食自給率，還能讓農民收入更好。」而且消費者吃得營養又健康。

陳吉仲真是說的比唱的好聽！雞蛋與白雞肉可謂庶民基本食材，蛋買不到，現在連雞肉都快消失了，民眾生活當然大受影響、叫苦連天。

事實上，民眾生活所面對的困難絕不只是缺蛋、缺白雞肉等，還有缺水、缺電和缺藥等問題一波波襲來，陳內閣卻束手無策。

根據各水庫即時資訊，南部地區主要大型水庫如曾文水庫、南化水庫的上游水位頻頻探底，如曾文水庫的蓄水率已不到2成4；嘉南平原一期稻作已幾乎全都休耕，農民憂心，如果再不下雨，南台灣就要出現30年來最嚴重的乾旱；北部情況也好不到哪裡去，如基隆新山水庫已乾涸見底。

面對水情如此嚴峻，台水公司已宣布，3月1日起台南地區的水情燈號調整為減量供水的「橙燈」，台南市工業區、科學園區則將實施節水10%，用水大戶必須節水1成，以致晶圓代工、面板等高耗水產業已猛拉警報。

經濟部長王美花日前拍胸脯保證，核二2號機一定會按原訂時程在3月14日停機除役，減少的供電將透過水力發電補足。這番說辭不但令產業界極度不滿，認為王美花信口開河，明明到處缺水，經濟部要如何加大水力發電的力度？此外，即使是目前還不太缺水的縣市，如台中等，聽到王美花要用水力發電補足核電缺口，也非常不安，因為擔心經濟部把水移去發電，沒有做適當的水力調度，反而會造成中部缺水。

為了解決缺水、缺電的問題，經濟部用的是「挖東牆、補西牆」的辦法，核電缺口用水力發電、南部沒水用中部的水，根本就是治標不治本，讓缺水、缺電的困境，年年上演；而且這種做法，很容易造成區域間的互相較量和資源搶奪。

事實上，這一波缺蛋和缺水的問題，已在台灣南北種下心結。南部人說不缺蛋，北部人就回說不缺水，大家日子都很難過，還互相嗆來嗆去，這樣的區域對立是誰造成的？

此外，民眾還要面對「缺藥」的問題。據報導，缺藥的狀況已經持續1年，而缺少的品項逐漸遞增，民眾常用的30幾項藥品出現斷貨，基層診所連「借藥」都面臨困難。缺藥的後果很嚴重，甚至可能影響民眾的健康和生命，然而，食藥署長吳秀梅26日竟表示，藥廠都已陸續供貨，「目前缺藥的品項已不多。」簡直是不知民間疾苦到了殘忍的程度。

長期以來，陳吉仲、王美花和吳秀梅都明顯極不適任，早就該下台了，然而，新閣揆陳建仁卻留用他們，結果他們成了陳內閣「缺東少西新三寶」，成事不足、敗事有餘，卻穩居官位繼續荼毒人民，老百姓還能忍多久？（作者為作家）