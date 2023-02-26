近年來有關金門地區國家認同及身份認同變遷，引發諸多爭論及探討，尤其地方一直倡議全面重啟小三通、新四通及興建金廈大橋、金馬非軍事區及兩岸和平發展實驗區，試圖建構金門成為兩岸和平發展平台及緩衝地帶。金門民眾身分認同是以中華文化為依歸的中國人，但在政治制度上卻認同擁有自由民主政體的中華民國，具有強烈中華民國認同。金門已然形成經濟需要大陸，政治上則向台灣靠攏之依存結構。

伴隨「小三通」通航，固然金廈經濟社會文化的密切鑲嵌關係，奠定金門民眾中國人認同的根基；作為冷戰時期台灣反攻大陸戰爭前線及跳板，深化民眾對中華民國的主權認同。大陸改革開放後，作為沿海開放城市及經濟特區廈門經濟社會日益快速發展，則與金門發展相對純樸民風及傳統社會形成強烈對比，吊詭是這反而證成繁榮社會主義及低成長資本主義社會。

這種兩岸兩門長期發展的分水嶺，導致離島金門的經濟相對滯後，而台灣本島與金門發展相對落差，權利及義務不對稱關係，也使金門民眾產生「雙重」相對剝奪感。金門民眾傾向與大陸交流合作的立場，關注民生問題、經濟增長、就業機會及交通往來便利；臺灣則基於國家安全及利益考量，造成離島與本島在利益連結性相脫離，甚至「離島又離心」，壓縮臺灣人認同在金門發展的空間，這也是普遍金門民眾具有高中國認同及雙重認同之因。

金門民眾具有顯著的群體歸屬感、相對剝奪感與金門地域認同，其國家認同及統獨立場趨勢上呈現明顯的變動。此地域認同尚處於發展階段，如有重要的催化因素，恐挑戰台灣中央政府的權威。從小三通、新四通倡議，尤其近來金廈大橋興建、金馬非軍事區及兩岸和平發展實驗區的倡議，皆一再挑戰民進黨「綠中央」政治權威，甚至前民進黨籍前金門縣黨部主委退黨後，連結國民黨、無黨籍政治勢力，透過公私協力合作夥伴關係，極力倡議運用民進黨傳統主張「公民投票」，以展現居民總意志方式決定上述公共議題。

尤其金門地區前縣長李炷烽曾倡議金門為「一國兩制實驗區」，這與大陸對台融合政策金馬「先試先行」不謀而合。大陸官方、學界及金門地區政治精英，也開始有倡議「兩制金馬方案」可在「兩制台灣方案」之前先試先行之聲，如此金門將從傳統反共堡壘角色，一躍轉變成「兩岸和平發展平台」第一線前沿。當「兩岸和平發展」的經濟依存論，已被金門民眾廣泛相信兩岸融合、經濟互賴可帶來兩岸和平發展時，金門地區的國族認同也會鬆動，再歷經重構過程。

金門民眾國族認同的世代差異，大約以40歲為分水嶺，年紀愈大愈具中國認同，愈

年輕世代其價值觀和認同愈接近台灣年輕世代，認同台澎金馬已是主權獨立國家，國號為中華民國，幾乎絕大部分親中的金門宗親、宮廟、縣府，在地方政治及發展上具有相當大影響力。

金門民眾與大陸關係，基於地緣血緣、同文同種具強烈中國認同或表現出親中行為，有其地緣政治經濟驅力。這就產生台灣政府無論是國民黨或民進黨執政，其與金門離島的兩岸政策難以一致性，尤其是民進黨執政「綠中央」其兩岸政策與金門地方需求落差，更是南轅北轍。

然而，要改變金門民眾中國認同的困難性，卻相當不易。大陸當局推動兩岸融合政策，強化兩岸交流及合作，無論小三通、新四通，皆進一步促進「金廈一日共同生活圈」的營造。大陸藉由兩岸融合途徑，營造「兩岸一家親」，以達成「融合促統」、「融合漸統」目標，此強化金門向大陸靠攏發展的「中國化」驅力。

但同時，金門年輕人的認同變遷受到本土教育、公民教育、公共議題及對中國政治社會運作的威權認知及負面認識，在諸多政治議題和認同光譜上變得與一般台灣年輕人相同。金門年輕世代的國族認同變遷，也正歷經一種「台灣化」過程。

目前金門和台灣本島分別是無黨籍及民進黨執政，離島地區主要政治勢力是國民黨及無黨籍主導，即使無黨籍其意識型態及兩岸政策主張，與國民黨籍地方政治精英差距不大，皆主張「九二共識」、具中國認同。以國民黨籍為主要的金門地區中央民代，其兩岸政策往往是主張金廈兩門更緊密結合；而非強化金門與台灣的連結，過於強調本島與離島差異反而疏離台澎金馬命運共同關係。

若干激進台獨人士及政府首長及官員動輒對離島中央民代嘲諷，而離島呼籲「綠中央」鬆綁兩岸政策，也使雙方關係產生變異欸。事實上，台澎金馬已經成為命運共同體。多數金門民眾皆有家人、置產在台灣，在台約有50萬金門民眾。金門民眾希望無論是藍或綠主政中央政府，應更信任金門而在制度及法律上提升位階，可善用離島靠近大陸特殊位置，授權地方政府代表中央政府和對岸進行「地方事務性協商」。

例如小三通議題，就可以授權金門地方政府與大陸廈門市政府商議協調即可，中央派員參與和督導，避免兩岸政府因欠缺「九二共識」，而無法展開對話及協商，致影響民眾權益。

兩岸在不涉及統獨主權及領土等「高階政治」議題，屬於比較低階層次的事務性、功能性及經濟性議題，諸如垃圾處置、豬瘟防治、越界捕魚、越界採砂等問題，既往皆由中央部會參與談判事務，現因兩岸當局欠缺「九二共識」而全面暫停協商，然卻實際影響到金馬民眾權益。無論是藍或綠執政中央政府，應運用金馬離島和大陸關係，作為兩岸對話協商談判的突破口。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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