台北人梁忠回憶自己坐船來上海的經歷。（作者提供）

一支筆，一張紙，台北人梁忠用線條勾勒上海，在繪畫中體悟這座城市的發展與變遷。

十餘年前，梁忠坐船經長江和黃浦江，最終抵達上海，沿岸風景構成了他對上海的「初印象」，至今記憶猶新。「坐飛機有點像傳送門，門一關一開就到了，而坐船會有一種漸進的感覺，可以一點點感知這個城市。」梁忠回憶道。

梁忠與上海的緣分由來已久。梁忠的父親從小在上海長大，之後去到台灣，因此父親還保留著一些上海話的口語。在梁忠的記憶中，父親在家經常講「結棍」（厲害），「他還告訴我，祖父曾在江南造船廠工作，上海城隍廟很好玩這類的事。」

梁忠在台灣就讀的徐匯中學，學校的校史館和畢業紀念冊上，都寫著「本校源於上海徐家匯」，來到上海後，梁忠特地去那裡看了看。「以前看到這句話的時候沒什麼感覺，實地看了上海徐匯中學後，才發現原來自己真的跟這邊是有點淵源的。你會覺得千折百轉之後，這個東西就在這裡。」梁忠說。

梁忠繪畫作品中的鄰居。（作者提供）

2005年因求學來到上海，在復旦大學讀完國際關係博士後，梁忠便留了下來，並創立了一家以平面設計和企劃營銷為主的公司。從小喜歡畫畫的梁忠，創業之餘，2018年開始發起「速寫上海」興趣小組，邀請志同道合的畫友用畫筆記錄身邊的人、事、物。

「速寫上海」興趣小組的成員目前有500多名，除了上海本地的畫友外，還有很多成員來自北京、廣州、深圳、南京等地。疫情之前，每年年底，梁忠都會舉行各類活動，將這些朋友聚集起來進行交流。

談及設立「速寫上海」的初衷，梁忠坦言，自己人生的黃金時期都在這裡度過，在它變化最大的時候在這裡生活，「你親身參與了這座城市的建設與發展，也在這裡感受著時代的腳步和節奏，應該用一種方式把它們都記錄下來。」

目之所及皆為素材。梁忠畫畫十分隨性，經常走到哪裡畫到哪裡，看到什麼畫什麼，即便是坐車等車時，他也會畫一張。在他的畫作中，晾衣服的鄰居、等車的陌生人等日常畫面，都是描繪對象。

拿起手邊一張老舊小區加裝電梯的速寫畫，梁忠講解道：「人是很容易遺忘的，蓋好之後你可能會覺得這幢樓本來就應該有電梯，但其實裡面包含了很多故事。年輕人可能對這幅畫裡面的景象感觸不深，但是上了年紀的，或者是家裡有長輩腿腳不方便的，就會在這幅畫裡感受到這個城市的溫度。」

通過繪畫的方式，梁忠也更加融入社區生活。為了讓這些畫作得到小區居民們一手評價，梁忠打造起「流動的美術館」，經常將自己和畫友的畫作用架子推到廣場上，讓居民們在出門轉角處就能直接欣賞。

「這就是最貼近上海生活的畫面。」「畫裡有上海味道。」當聽到附近居民這樣評價作品時，梁忠打心底裡開心。梁忠表示：「其實畫畫的目的並不是要人家誇畫得好，而是希望能引起別人的關注和共鳴，從而去反思他的生活。」

梁忠打造「流動的美術館」。（作者提供）

眼下，梁忠又恢復到了疫情前經常到附近公園散步的生活，他喜歡聽老年人拉二胡，觀察鍛煉和下象棋的人，享受這份悠閒之餘，其繪畫題材也更豐富。

「我現在最期待的，就是今年年底又可以把畫友們聚在一起舉行活動。我還記得2019年底的時候，和一個音樂團體一起辦的活動，他們在上面唱歌，我們在下面畫畫。時隔三年，今年一定要好好計劃一下。」梁忠說。（繆璐）

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