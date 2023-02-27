雲漢過世，我非常意外，因為三個星期前還與他通過十幾分鐘電話，感覺他思路清晰，聲音宏亮，絲毫沒有異狀。

言談中他對兩岸關係甚至比我憂慮還深。他過世後，我本想請他夫人也來跟我們政治學人同行先進講幾句話，但她婉謝了，說「已筋疲力盡」，但特囑代向各位致意。她也透露去年年底幾個月還感覺他情況轉好，準備規劃春節去東南亞旅遊；十二月十七日蔣經國基金會召開董事會，他全程參與並做工作報告，一月間還寫了篇「反對在台灣沿海佈雷」的文章。

不料跨年期間狀況惡化，最後竟然在他的農曆生日安詳去世。她有時還感覺好像雲漢兄在跟她開玩笑，故意躲起來不讓她找到。

雲漢兄著作等身。我即使沒有走一趟政壇的歪路，長留學術界，恐怕也要自歎不如。我手上資料顯示，他獨力寫了四本專書，其中「高思在雲」及「全球化的裂解與再融合」是大家較熟悉的。另外，他與別人合寫了兩本專著，其中一位作者呂傑今天也在座。他還主編與合編了中英文22本；合編作者包括主持人趙全勝教授。專書篇章有88篇。學術期刊文章有82篇。主旨演講40次，地點包括台灣各知名大學及大陸的清華、北大、人民、南開、武漢、中山等不勝枚舉。會議論文181篇，其中英文171篇，中文10篇，多數是他一人獨寫，少數與別人合寫。

他是台大政治系教授，中央研究院院士，世界科學院院士、也擔任蔣經國基金會執行長22年之久。他也是民間很多團體的董監事，如長期辦兩岸活動的中流基金會及我主持的台北論壇基金會。

他的研究範圍很廣，最知名的包括「民主治理」，即只有選舉與言論自由不等於就有民主，還要有治理質量，民主政權才有合理性。另外他主持「亞洲民主動態調查」（Asian Barometer Survey）二十幾年。近年他最專注的是全球秩序重組的問題，尤其是「東昇西降」。

對他的這些觀點我都非常認同。在政府工作期間常常向他請教，深覺可以推心置腹；退到第二線以後仍然多所請益，受惠良多。因此很能感受他憂國憂民的情懷。

他是一代儒家知識分子的典範。他的離開是我們大家的損失。願他安息！

（作者為台北論壇董事長、「九二共識」概念提出者）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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