以身為舟、以槳為筆、 以一生的波瀾成就母土。僅以此文向現年103歲，二二八事變，中部唯一有武裝反抗團隊的領導人「27部隊」鍾逸人隊長致敬。

鍾逸人，1921年生於台中，17歲瞞著父親赴日求學，插班商業學校，並學習北京話、法語文學。曾因涉反日思想，被日本特務依「治安維持法」監禁約一年，1943年返台。二戰結束，鍾逸人對於陌生的祖國有無限的憧憬，甚至請人求售中華民國的國旗給他，對台灣未來充滿期待。

1945年8月15日，日本宣布投降之後，警察不再出來維持秩序，盜竊頻傳治安紊亂，垃圾遍地髒亂不堪，當時，在台中市瓦窯寮「首陽農場」楊逵夫婦收到民眾反應，希望能對治亂象。經過討論，31日「新生活促進隊」，就在瓦窯寮成立，由鍾逸人擔任隊長，捲起衣袖，負責處理起台中市的垃圾。剛開始約有一百多個隊員，最後超過成立時的三、四倍。

「新生活促進隊」獲得台中市「歡迎國民政府籌備會」主任委員黃朝清博士首肯，剛組成時的成員，有賴瓊煙、張金爵、施部生、呂煥章、蔡鐵城，和台中省立醫院藥劑師許青鸞、護士長張彩雲等人。諷刺的是，這幾位在戰後積極參與社會實踐的台灣知識份子，幾乎都在二二八事件後入獄，或在白色恐怖時期被控涉嫌匪諜案入獄或槍斃。

除與楊逵同組「新生活促進隊」任隊長，鍾逸人也成為「三民主義青年團」台中分團總務股股員，參加「三青團」第一期幹訓班。

1946年 ，因「壁報事件」毆警，離開台中，避走高雄，化名「鍾天啓」擔任阿里山鄉樂野國小校長，後被警方誘捕拘禁。釋放後，經嘉義分團爭取，被改派嘉義分團組訓股長，同年5月，因楊逵之故，又接任「三青團」《和平日報》嘉義總分社主任，屢因揭露弊案，與警、憲、檢磨擦生隙，多次被逮捕。對腐敗的國民政府政權失望，也種下二二八事件，揭竿而起的必然。

1947年，鍾逸人因披露檢察單位與憲兵隊長弊案，被關了約六天，2月27日上午才由「憲四團」釋放回台中。

二二八事件爆發後，3月1日，台北廣播電台廣播號召全民起來戰鬥，台中地區民眾也開始組織起來。3月1日中午，鍾逸人接獲母親及報社同仁從嘉義打來電話，始知台北發生暴動之事，迅即出門打聽消息，在台中市街頭與楊逵相遇，當時楊逵已在中央書局二樓成立「輿論調查所」。

由於，輿論調查費時，正好隔日（3月2日、週日）上午，由台中巫永昌、張深鑐和台北蔣渭川、張晴川等人所組的「政治建設協會」，預訂在台中戲院召開「憲政演講會」，鍾逸人向楊逵提議，將之改為「市民大會」，楊逵首肯。鍾逸人即印製傳單，分發各鄉鎮。另一方面，地方仕紳階級成立「台中地區時局對策委員會」。

3月3日，民眾自發性地組織各武裝隊伍；謝雪紅成立了「台中地區治安委員會作戰本部」，仕紳地主成立「台中地區保安委員會」組織以台中師範為主體的「民主保衛隊」，說服吳振武出來擔任台中地區武裝部隊總指揮。在民軍起義之後，台中方面，除了「干城營區」與前「三六部隊」尚在政府軍手裡，其餘大都為民軍所掌握。不料，剛接「台中民主保衛隊」隊長的吳振武與幾名「中師」老師意外失去行蹤，「台中民主保衛隊」群龍無首。

3 月 3 日深夜，由黃信卿所率領的埔里隊已攻下「干城營區」（即日軍第八部隊營房），4 日，「台中民主保衛隊」相關車輛、裝備、人員陸續進駐「干城營區」，經初步整編，建軍規模初具。下午四點，鍾逸人於是向大家宣布︰「茲將『民主保衛隊』取消，成立『二七部隊』。」鍾逸人說︰「因為事件發生在 2 月 27 日晚，並不是陳儀所誣指的 2 月 28 日上午，所謂的『暴徒』包圍長官公署而起。為了抗議顛倒是非，和強調紀念這個血淋淋的『二二七』晚，台灣同胞被慘殺的日子，有必要將本部隊改作『二七部隊』。」 鍾逸人被推薦為隊長。傳奇的「二七部隊」，於是成為二二八事件過程中，一支台灣人抗暴的武裝民軍。

「二七部隊」建制的概念，仿傚日軍的編制。以「愛爾蘭模式最高自治」為要求， 併以日人岸本重一提供的兩張地圖為規劃起點，掌握武器埋藏地點，認為以此為籌碼，能與國民政府談判。「二七部隊」成立後，各地「治安隊」、「自衛隊」、「高砂義勇隊」等成員陸續加入。

3月8日，國民政府武裝21師起從基隆及高雄登陸，開始大規模搜捕殺戮。當21師要進入台中時，情勢緊急，「二七部隊」恐台中成為戰場，波及市民致生靈塗炭，遂決定退守埔里， 直至事不可為，乃疏散流離。雖然「二七部隊」短短十幾天就被迫解散，卻相應古德云：慈不掌兵，隱隱彰顯台灣人生命底蘊 - 勇敢、智慧與慈悲 。

鍾逸人後來潛至汐止，藏匿於友人家。4月23日，鍾逸人遭出賣，被憲警逮捕，險遭殺害；因謝雪紅未逮捕歸案，被留下當誘餌，保住一命，改由台灣高等法院判15年徒刑定讞。先後移送台北監獄、台中監獄、台南監獄、台北監獄、新店國防部軍人監獄、綠島新生訓導營等處。到了1962年刑期屆滿，未經審判，即被移送小琉球的第三職訓總隊強迫勞改兩年，前後總共入獄服刑17年。

是目前228事件中少數仍在世的見證者。入監17年，卻也成為身陷囹圄最久、最晚釋放的人。

1964年，遭關押17年黑牢的鍾逸人出獄。他是二二八本案未被殺害倖存者身陷囹圄最久的。出獄後雖然人事皆非，但是未婚妻林玉扃小姐仍在等他，情堅意專令人動容。

43歲的鍾逸人，從有高牆、有荷槍衛兵的有形監獄，進入了猜忌提防疑懼環伺的無形監獄。慈母因特務長期恐嚇騷擾而精神錯亂離世，他只能薄棺輕葬，冷看親友的袖手旁觀。背負著「刑餘之徒」的烙印，承受著眾多惡意侵擾、異樣眼色下，鍾逸人成了「嘸聲ㄟ郎」。

雖謙稱「失敗者, 何能言勇」，卻挺起腰桿， 展現氣魄，在二七部隊戰友的溫情協助下，走上「克羅列拉」（綠藻）的培製之路；終於在1975年將公司的生產量推到世界第一，成為業界龍頭。

鍾逸人不敢對身邊任何人發表政治看法，即使解嚴或黨外得以組黨,他仍十分低調。1980年代，作家李喬鼓勵鍾逸人撰寫回憶錄，為了強迫鍾逸人將記憶留下，斯文的李喬不惜手腳相向，鍾逸人初以為李喬是國民黨刺探也不甘示弱回手，兩個五六十歲的老人打成一團，李喬連找他3次,用「你就是歷史的見證,不能不吭聲」卸下鍾老心防。

在楊逵、李喬、張炎憲、李筱峰等的激勵鼓舞下，鍾逸人重新回到台灣人的戰鬥位置；1987年，不顧身家性命飛往北美洲各處演講，向外界澄清228事件及二七部隊的真實身世。在亞洲學會上拆穿國府御用學者的不實言論,替被殘酷殺戮的台灣冤魂發聲。

「二七部隊部隊長鍾逸人未死」震驚了北美的台灣人社會，更瓦解各方強權勢力多年來琢磨編織的謊言……北美之行，加深了鍾逸人撰寫回憶錄的動力。

鍾逸人開始動手撰寫日後三大冊的《辛酸六十年》。

在八○及九○年代分別出版了《狂風暴雨一小舟》、《煉獄風雲錄》、總題《辛酸六十年》的回顧省思錄，試圖就一顆反抗不義政權的台灣心靈的生成、長大到受難、遭迫害的經過，予以歷史的、集體的、台灣人主體視角的記述。

鍾老寫那一代台灣人的辛酸、反抗、期待、失望、驚恐與悲憤，駁斥「二七部隊」是紅軍的說法，拆穿謝雪紅等自我膨脹的謊言。以第一手見證，釐清歷史真相，鉅細靡遺的敘述也成為研究二二八事件和白色恐怖時的重要史料。史實不能被任何強權所抹殺，即使粉身碎骨，「火的刻痕」也要留下的見證。

為了紀念228犧牲的好友，當時已罹患大腸癌的鍾老，以94高齡的抗癌之軀，再度提筆寫成《此心不沉：陳篡地與二戰末期台灣人醫生》七分歷史、三分小説的力作。

2014年，真理大學頒贈「第十八台灣文學家牛津獎」給鍾老 ，並召開「鍾逸人文學學術研討會」由李喬教授主持。

楊翠老師發表「戰後初期台灣知議分子的幾種社會實踐路徑——以鍾逸人回憶錄為觀察場域」、黃崇軒老師發表「部隊長之路析論鍾逸人《狂風暴雨一小舟》」、余境熹老師發表「現實的太陽英雄一鍾逸人《辛酸六十年》試析」、林佩蓉老師發表「抵抗者的擬想 一探鍾逸人小說中的戰地知識分子」等十數篇論文發表。

2015年5月17日獲頒台灣文學先驅巫永福先生之「巫永福文學獎」，創下獲獎年齡最高之記錄。7月25日，台灣文學大老吳濁流文學獎頒獎給鍾逸人。

2017年鍾老榮獲北美洲台灣人教授協會第3屆「廖述宗教授紀念獎」，於同年赴美國領獎。

2021年, 由前台中市長林佳龍促成，於二七部隊當時干城駐紮營區口建碑紀念，感念「二七部隊」在亂世保護人民生命及避免鄉土遭到蹂躪的義行，為民主進程見證。

鍾老是我最敬佩的前輩，2020年5月8日，我專程往台中拜訪他。那時，鍾前輩身體硬朗健談，聲如洪鐘且意志力堅強。言談中，屢強調「我是正港深愛台灣這塊鄉土的台灣人」、要實現的是一個富有、平等、民主的台灣，…見地高遠，並強調應避免將台灣推入內戰，慎勿歷史重演，生靈塗炭。2023年春節，鍾前輩住進加護病房，我們取消了會面，故微以此文，尚誌鍾老，祈盼鍾前輩早日康復。

鍾老一身硬骨，敢作敢為，是黑暗中奮起的生命、是歷經摧折而仍煉獄重生的宣告。鍾老以身為舟、以槳為筆、替冤魂訴冤、替島嶼訴苦，以一生的波瀾，成為台灣的詩史。（作者為李友邦二公子，世界翻譯社社長）

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