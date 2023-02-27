試著回想一下，你上一次跟你的手機「對話」是甚麼時候呢？

過去十多年來，人工智能（AI）的發展一直都沒停過，但往往興起的聲量都是短暫的。

就像新手機的智慧助理，當你嘗試叫他幫你安排行程，或是問問它懂什麼笑話之後，往往還是覺得自己動手指比較快，讓專業的來。

但這波AI風潮就很不一樣，從ChatGPT與AI繪圖開始，前者只花了5天就達到百萬用戶，遠快過Facebook的10個月與Instagram的2.5個月，後者則是快速成為創作工具的一部分，更在網路社群上引發不少正反論戰。

AI到底有多厲害？就定義來說，AI可以「理解人類的指令，從龐大的資料庫中，進行創作」。

就結論來說，AI可以幫你寫文章、寫程式碼、畫畫、做投影片、做影片懶人包。

或是直接回答「我晚餐吃什麼比較好？」這種結合了健康、口味、交通、人潮等各種資訊的決策性問題。

你可能不禁感嘆「人類是否會被AI取代？」我認為端看我們如何處理這段人類與AI的「磨合期」，以及是否有針對以下幾個面向採取行動：

一、「制度」：我們需要更完善的法規去保護人類的創作，因為AI創作的資料來源仍始於人類，唯有讓人有誘因繼續創新，AI創作才不會進入死胡同。

二、「教育」：AI是強大的工具，而使用工具背後初心的善惡，會直接決定結果的利弊，因此品德與人文教育勢必會在未來扮演更加重要的角色。

三、「溝通」：AI讓我們需要重新定義許多模糊地帶，例如AI繪畫是不是創作等，過程中需要更多的溝通、理解與包容，別讓AI當前，人類反而自己網內互打。

四、「感受」：AI僅能「理解」，但只有人類能「感受」，在善用AI的過程中，仍須用心去感受我們的受眾需要什麼，成果才會是圓滿的、有溫度的。

最後，不少人會將AI稱作人工智慧，但我比較偏好稱之為人工「智能」。

因為我始終相信「智慧」是在人類身上。

唯有人類發揮自己獨有的「智慧」、「感受」與「同理心」等特長，面對AI來敲門，經過充分的準備後，我們才能一起攜手前進，共存共榮。（作者為科技數據公司創辦人）

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