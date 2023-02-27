2023大學暨技職校院多元入學博覽會。（杜宜諳攝）

2月25日台大前校長陳維昭在《2023高等教育改革論壇》上痛陳：「台灣高等教育變成重量不重質，大量人口獲得進入高教的機會但品質卻不佳，形同誤人子弟，而政府，更是結構性地誤人子弟」！

陳維昭痛徹心扉的沉重之語，自然免不了呼來1450與綠營側翼的出征。更何況，陳維昭還相當政治不正確地直言：「從近年世界大學排名趨勢來看，台灣的大學只會愈來愈被邊緣化，如大陸等鄰國大學，近年排名屢屢超前，在於如2005年時，北京清華大學全年經費僅約80億台幣，當年台大坐擁140億，但北京清華經費逐年上升，2021年已達1636億，台大卻未突破200億。」如此地實話實說，陳維昭怎不會被1450與綠營側翼輪番咒罵為中共同路人？

相較於陳維昭的箴言，比比皆是的真實案例，早就示警台灣，蔡政府的集體誤人子弟，何止是陳維昭標舉的「重量不重質」而已！從賣學位、謊報學歷、論文抄襲、教職黑箱、職場暴力，到來台求學淪為廉價移工……，這些遠超乎學術倫理的低劣無品校園惡行，以及高官民代、學界流氓的下流可鄙作為，讓全國學子拿什麼做為勵己上進的標竿？

看看台大校訓「敦品勵學」，台師大校訓「誠正勤樸」，清大「厚德載物」，陽明交大校訓「崇實篤行」、政大校訓「親愛精誠」……，蔡政府與民進黨對學子們示範了什麼？！

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